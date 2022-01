Saiba as novidades da Disney+ e do Star+ em janeiro

DISNEY+

Séries

Voluntários: Tudo Pela Ciência (5/1)

Realizada em toda a América Latina, em Voluntários: Tudo Pela Ciência, Rafael Cortez guia o público em uma aventura científica que tem como ponto de partida algumas perguntas habituais (e não tão habituais) que as mentes curiosas têm sobre como funcionam as coisas, examinar as teorias científicas por trás e comprová-las de maneira mais divertida: testando-as no próprio corpo. Os voluntários não descansam até obterem as respostas esclarecedoras: Por que alguns sons perturbam mais que os outros? Quanto frio podem aguentar os seres humanos? Por que dói tanto tirar um pêlo do nariz?



Bananas de Pijamas - Temporada 4 (5/1)

Mundo Secreto dos Ursos Polares - Temporada 1 (5/1)

Viola e Tambot - Temporada 1 (12/1)

A Casa da Raven - Temporada 4 (12/1)

Critter Fixers: Hospital Veterinário - Temporada 1 (12/1)

Star Wars: Ewoks - Temporadas 1 e 2 (19/1)

Cesar Millan: Melhores Humanos, Melhores Cachorros - Temporada 1 (19/1)

Miraculous: As Aventuras de Ladybug - Temporada 4 (19/1)

Amphibia - Temporada 3 (26/1)

Bluey - Temporada 2 (26/1)

Os Segredos do Zoológico - Temporada 4 (26/1)

Filmes

Eternos (12/1)

Eternos da Marvel Studios apresenta uma nova e incrível equipe de Super Heróis do Universo Cinematográfico da Marvel: uma raça imortal de heróis de elite que viveram secretamente na Terra por anos para proteger e treinar civilizações. Depois dos acontecimentos de Vingadores: Ultimato, uma tragédia inesperada os obriga a sair das sombras para reunirem-se e enfrentar o inimigo mais antigo do homem: os Deviantes.



A Era do Gelo: As Aventuras de Buck (28/1)

A Era do Gelo: As Aventuras de Buck é uma nova aventura pré-histórica desta franquia de êxito. Desta vez, Buck, Crash e Eddie, juntos a novos amigos, embarcam em uma missão para salvar o Mundo Perdido da dominação dos dinossauros.



Spin (7/1)

Rhea descobre sua paixão por criar mixagens de DJs que combinam as ricas texturas de sua cultura do sul da Ásia e do mundo ao seu redor. Sua vida gira em torno de seu grupo eclético de amigos, seu clube de programação depois da escola, o restaurante indiano de sua família, e sua família unida e multigeracional. Tudo muda quando ela se apaixona por Max, um aspirante a DJ, e seu antigo fervor pela música é reacendido.

Polinesios Revolution (28/1)

Polinesios Revolution é um documentário sobre o maior fenômeno digital da América Latina, que documentário mostra os grandes sucessos de sua carreira, além de um lado mais intimista, revelando tudo o que seus fãs não veem no dia a dia na internet: o trabalho árduo, os sacrifícios e os contratempos de ser uma figura pública.

Marvel Rising: Caçando Fantasmas (7/1)

Chichén Itzá: A Lenda da Caverna (14/1)

Tutankhamun in Colour (14/1)

Marvel Rising: Coração de Ferro (14/1)

Marvel Rising: Batalha de Bandas (21/1)

Marvel Rising: Operação Shuri (28/1)



Star+

Séries

This is Us (divulgação)

This Is Us - Temporada 6 (6/1)

A série dramática que conquistou o coração de todos, retorna com sua sexta e última temporada para encerrar uma história inesquecível. Escrita e produzida por Dan Fogelman, This is Us segue a história da família Pearson durante décadas: desde Jack (Milo Ventimiglia) e Rebecca (Mandy Moore) como jovens pais na década de 1980 a seus filhos adultos Kevin (Justin Hartley), Kate (Chrissy Metz) e Randall (Sterling K. Brown) em busca de amor e realização nos dias atuais.



Breeders (divulgação)

Breeders - Temporada 1 (5/1)

Nessa comédia sincera e intransigente, Paul e Ally lidam com as respectivas carreiras em tempo integral, com os pais idosos, com uma hipoteca, com os problemas no relacionamento deles e as dificuldades de cuidar dos filhos pequenos. Quando o pai distante de Ally aparece na porta deles, a família acaba cuidando de um terceiro filho - que é cheio de bagagem e opinião.

The Con (divulgação)

The Con - Temporada 1 (5/1)

The Con segue as inquietantes histórias das pessoas que foram enganadas por promessas boas demais para serem verdade: fraude de identidade, romance enganoso, escândalo de admissão de faculdade prestigiada e o Festival Fyre. Saiba como as vítimas foram enganadas e o quanto lhes custou confiar em um estranho - emocional e financeiramente. Com entrevistas com as pessoas chave, incluindo as vítimas e testemunhas, e, em alguns casos, as autoridades policiais e os próprios transgressores.

The Premise - Temporada 1 (12/1)

A mergulha em historias de indivíduos enfrentando questões morais atemporais em tempos nunca antes vistos. Cada episódio explora as maiores questões da era moderna: controle de armas, identidade, justiça social, sexo, capitalismo, vingança, amor, fama, mídia social... Todo tópico é válido. Combinando a busca de um espírito filosófico com conceitos provocadores e juntando ideias cômicas com atuações dramáticas ainda mais ousadas, The Premise cria um tom original para a nova era.

Marvel’s Hit Monkey - Temporada 1 (26/1)

Um macaco-japonês, ajudado pelo fantasma de um assassino americano, parte em uma busca de vingança pelo submundo de Tóquio e se torna o famoso "matador de assassinos".

The Glades - Temporada 1 a 4 (5/1)

Mayday: Catástrofes Aéreas - Temporada 20 (5/1)

Murder, Mystery and My Family - Temporada 3 (10/1)

Safe Harbour - Temporada 1 (26/1)

The Office - Temporada 1 a 9 (26/1)

Trafficked with Mariana Van Zeller - Temporada 1 (26/1)

Filmes

O Último Duelo (19/1)

Uma história de traição e vingança do cineasta visionário Ridley Scott, ambientada na França do século 14. Baseado em fatos reais, o filme tem Matt Damon e Adam Driver como os amigos Jean de Carrouges e Jacques Le Gris, cavaleiros que devem lutar até a morte depois que a esposa de Carrouges acusa Le Gris de assediá-la.



Fédro (5/1)

Fédro é um documentário que narra a trajetória do ator Reynaldo Gianecchini e de seu mentor, o lendário diretor José Celso Martinez Corrêa, fundador do Teatro Oficina Uzyna Uzona e que em 1967 mudou para sempre a forma como o teatro é feito no Brasil.



Lucy Ramos em O Segundo Homem (divulgação)

O Segundo Homem (12/1)

O Segundo Homem conta a história de Miro, casado com Solange e pai de Rosa, de sete anos. Ele decide se alistar nas forças militares para proteger sua família da explosão de violência.

O Público (7/1)

Buffy, a Caça-Vampiros (7/1)

Independence Day (7/1)

Quatro Amigas e um Casamento (7/1)

O Enviado (7/1)

A Série Divergente: Convergente (7/1)

Crepúsculo (14/1)

A Saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 (14/1)

A Saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 2 (14/1)

A Saga Crepúsculo: Eclipse (14/1)

A Saga Crepúsculo: Lua Nova (14/1)

Parental Guidance (14/1)

As Sufragistas (21/1)

Sai de Baixo - O Filme (21/1)

Frankie (28/1)