Saiba as séries que serão interrompidas pela greve dos roteiristas

Quase quinze anos depois que uma greve do WGA (Writers Guild of America), a parada da Associação de Roteiristas dos EUA vai causar um grande impacto em Hollywood. Os roteiristas de Hollywood entrando em greve a partir desta terça-feira (2) em Nova York e Los Angeles, exigindo melhores salários residuais na era do streaming, algumas séries e programas de tv serão impactados.

Assim como Abbot Elementary alcançou seu maior sucesso após uma temporada de prêmios repleta de troféus, ‘Cobra Kai‘ está no final de sua jornada com sua sexta e última temporada. As salas dos roteiristas de ambos os shows foram completamente fechadas.Quanto a Yellowjackets, os roteiristas passaram apenas um dia escrevendo a terceira temporada da série de mistério sobrenatural da Paramount+. Já o roteiro da 2ª temporada de ‘House of the Dragon‘ terminou, então a produção continuará conforme planejado.

“Odiamos fazer greve, mas se for preciso, vamos atacar com força”, escreveu Jon Hurwitz no Twitter . “Sem escritores no set. Estes não são momentos divertidos, mas infelizmente são necessários.”

Confira todos os programas que foram atingidos pela greve do WGA de 2023 até agora:

“Abbott Elementary” (ABC)

“Cobra Kai” (Netflix)

“Rap Sh!t” (HBO)

“Yellowjackets” (Showtime)

“Jimmy Kimmel ao vivo!” (ABC)

“The Late Show” (CBS)

“The Tonight Show” (NBC)

“Real Time With Bill Maher” (HBO)

“This Week Tonight” (HBO)

“Gutfeld!” (Fox News)

“Saturday Night Live”

“The Daily Show” Comedy Central”

Dada a popularidade de filmes e séries em plataformas virtuais, a WGA espera aumentar os royalties e os pagamentos residuais de títulos presentes nos streamings de forma similar aos presentes nas emissoras. Outros pontos incluem compensação geral – com aumento de salários dos profissionais – e regulação da sala de roteiristas em uma tentativa de manter mais funcionários empregados.