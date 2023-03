Saiba como a Axé Music e o Olodum deram nova cor para a capital

As cores de uma cidade traduzem o que há de mais subjetivo nela. A riqueza, a pobreza, a época, as modernidades, um modal de transporte, mudanças na arquitetura: tudo retira cor, tudo imprime cor. Em Salvador, foram necessárias sete décadas para diversificar uma paisagem cromática que só conhecia os tons pastéis. Tinta era luxo.



Até meados do século 19, Salvador tinha 14 mil habitantes (hoje, são 4 milhões) e era pintada à base de cal, no máximo por tonalidades mais claras nas fachadas, portas e janelas - nuances pálidas. As fotografias da época estão em preto e branco, mas fotógrafos, arquitetos, historiadores e a memória oral confirmam que a diversidade de cores vibrantes é mais jovem que 8% da população soteropolitana – porcentual de pessoas com mais de 70 anos*.

É o caso do aposentado Nival Marinho, 94 anos, que lembra em minúcias a juventude e as cores que o cercavam. Ao sair de casa, na Liberdade, para trabalhar na Rua Chile, ele via diferenças sutis na coloração.

O endereço mais chique da época, assim como a vizinhança do centro, era um emaranhado bege de prédios - hoje, a restrição ao bege é o amarelo do recém-restaurado Palacete Tira Chapéu. Até os homens vestiam ternos brancos.

Na Liberdade, onde Nival morava com os pais e oito irmãos, as fachadas eram mais coloridas, mas também "contidas".

"O povo daquela época era muito contido, não se expressava em tudo. Me lembro que minha casa era amarela, mas era mais apagada, e dentro, tudo branco. Todas as casas eram brancas por dentro", diz o aposentado.

Enquanto crescia e migrava pelo mapa, Nival testemunhou as transformações coloridas locais. Quando chegou, há 40 anos, para morar com a família no bairro do Canela, a cidade já estava maior em tamanho, população e, consequentemente, variação cromática.

Clique na esfera cinza para ver a Rua Chile antes e hoje

Rua Chile nos anos 40 (Foto: Arquivo/CEDOC TV BAHIA) Rua Chile em 2023

Rua Chile nos anos 40 (Foto: Arquivo/CEDOC TV BAHIA) Rua Chile em 2023

A sobriedade das ruas, vista pelo aposentado, respondia a restrições da indústria. Do período colonial aos anos 20, as tintas chegavam a Salvador por navio, importado da Europa.

Só em 1960, o acréscimo de materiais como o látex na composição torna os pigmentos mais vibrantes. A partir de então, e não só como resposta às novas tintas, Salvador vivenciou uma revolução de cores. A cidade crescia e cada região imprimiria sua cor.

As primeiras mudanças coloridas

Nos anos 60, a população de Salvador vivenciou o primeiro salto. Os adensamentos urbanos em encostas surgiram entre as décadas de 40 e 50 e só avançaram. Hoje, 40% da população da metrópole vive em favelas, aponta o Map Biomas, que acompanha o uso do solo nacionalmente.

Entre o marrom e o colorido (Foto: Marina Silva/CORREIO)

A primeira favela da cidade, chamada Corta Braço, resultou no bairro de Pero Vaz. A aposentada Sandra Reis, 65, lembra de um endereço marrom (do chão de terra e dos tijolos das casas), mas, de certa forma, mais colorido.

“Tínhamos tintas de saco. Me lembro de um amarelo, verde, mas ainda era mais apagado, cor de burro quando foge [risos]. Apesar disso, era um bairro com cores”.

Colorir as ruas era uma festa para Sandra e os irmãos - como para vizinhos do bairro e de outras periferias. "As casas tinham o costume de pintar no natal e até no são joão. Era um evento, uma animação muito grande. Pintar a casa era uma festa".

As favelas pintaram Salvador de marrom, mas também se firmam na paisagem urbana como uma reserva de colorido.

“A despeito da pobreza, tínhamos um dinamismo cultural, a exuberância do mar, do Parque de São Bartolomeu”, conta José Ferreira, 49, morador do Subúrbio desde a infância.

Cada morador, a partir da sua perspectiva, viu a cidade ser colorida de diferentes formas. “A perda do trem, por exemplo, foi terrível, perdemos em exuberância de cor, e não sabemos como será o futuro”, conta José.

O marrom de Salvador é seguido pelo cinza das avenidas que surgiram, substituindo áreas verdes. Nos anos 60, são construídas algumas das maiores avenidas locais, como a Centenário. As avenidas Suburbana (Afrânio Peixoto), Bonocô (Mário Leal Ferreira), Paralela (Luís Viana Filho) viriam na década seguinte.

A diversidade cromática, de fato, se expressava mais nas pessoas e na natureza: o azul do mar, o verde dos biquínis, o amarelo dos carros. Criança, a psicanalista e escritora Urânia Tourinho Peres, 79, lembra de uma Salvador que a encantava pela praia e as amendoeiras na balaustrada do Porto da Barra. Hoje, sente falta de mais verde das árvores na cidade.

“As árvores foram desaparecendo. Me encantava esse colorido, o colorido do anoitecer que transmite uma tranquilidade”, diz a psicanalista e escritora.

A adolescência e início da vida adulta de Urânia coincidem com a verticalização de Salvador. O bege dos casarões, aos poucos, perde espaço para as novas tonalidades gravadas na paisagem pelos prédios e conjuntos habitacionais - como Cajazeiras. Os primeiros edifícios ainda eram pintados em tons pastéis ou brancos, mas já havia mais espaço para o laranja, verde, azul, como em faixas laterais.

Como os fenômenos sempre confluem, em 1972, foi realizada, pela Rede Globo, a primeira transmissão televisiva coloridas.

“A gente começa a ver a vida naquela telinha. Ela traz uma explosão de cores e o mundo parece que virou outro. A lógica vira de mais cor”, metaforiza o arquiteto André Lessinger, arquiteto urbanista, professor da Universidade Federal da Bahia (Ufba) e artista visual e membro de um grupo que desenha Salvador.

A novidade, o retorno



Os anos 70 antecedem duas mudanças urbanas que revolucionaram as cores locais: a construção dos prédios do Cidadela e a revitalização no Pelourinho.

O primeiro é herança da década de 80 e imprime na capital paletas mais fortes: vermelho, verde, preto e branco. O arquiteto Fernando Peixoto, responsável pelo conjunto arquitetônico, dialoga com um período efervescente, marcado pelo surgimento do Axé Music, e a popularização do Olodum, bloco afro que reverencia os pan-africanistas verde, vermelho e preta.

Cores do conjunto Cidadela (Foto: Marina Silva/CORREIO)

A influência do arquiteto se expande pela capital. Por falar em Olodum, o Pelourinho recebeu uma intervenção urbanística, nos anos 90, que transformou a imagem de Salvador.



Entre 1992 e 1999, o governo de Antônio Carlos Magalhães iniciou a requalificação do Pelourinho, dividida em duas fases.

“Ele resolve pintar as casas com aquele amarelão gema, aquele verde forte, aquilo não existia. Isso foi muito polêmico, mas virou um símbolo da cor da cidade”, explica Nivaldo Andrade, professor de História da Arquitetura da Ufba.

Pelourinho: antes e depois (Fotos: Arquivo e Marina Silva/CORREIO)

Quando retornou para a casa, depois das intervenções no endereço, a família Santana encontrou a casa nº 6, da Rua do Seminário, vermelha. Até então, era rosinha. Como as cores traduzem ideias, a matriarca, Rute, entrou em desespero.

"Minha avó se queixava. O Pelourinho tinha o estigma de ser chamado de 'brega' e ser uma casa vermelha, podia soar mal", lembra, com bom humor, a escritora.

Mas ela, adolescente, gostou da novidade. "Era legal ver a aparência nova. As casas, aquele amarelo ovo", recorda.

A casa onde Monica morou até 2006 continua vermelha. Pouco depois da reforma, a mãe dela chegou a reintroduzir o rosa claro na fachada. "Mas em 2020 a casa foi vendida e o novo proprietário pintou de vermelho de novo", atualizou a ex-moradora.



O retorno de um passado

Nessa época, as cores da cidade também eram sortidas elos carros. Desde os anos 70, eles estampavam tons mais psicodélicos, como o laranja. Mas essa intensidade, segundo os proprietários, desvalorizava o veículo na hora da venda. Nos anos 2000, tem início a fase, que não acabou, do cinza, preto e branco.

Carros cinzas, pretos e brancos dominam as cores (Foto: Marina Silva/CORREIO)

A mudança também refletia um apelo por "sofisticação". As cores, afinal, refletem emoção e simbolismo, como escreve o arquiteto gaúcho Simão Goldman.

O passado puxado para o tom pastel ressurge na cidade. As ruas coloridas onde a aposentada Sandra cresceu, no Pero Vaz, estão tomadas por azulejos amarronzados nas fachadas. Ela acredita que a mudança é motivada pela durabilidade do azulejo, mas também cita a elegância. As cores pastéis são, historicamente, associadas à "elegância".

"A obra de Niemeyer, por exemplo, não é minimalista, é extravagante do ponto de vista volumétrico, mas do ponto de vista da cor é discreta. A estética minimalista acaba sendo entendida como mais classuda, mais elegante", compara Nivaldo Andrade.

Nos últimos 15 anos, os vidros esverdeados trouxeram um novo aspecto de cor às ruas. A desculpa também é a suposta elegância.

No entanto, a cidade para o futuro precisa mais do colorido que do bege, o que inclui gente, acredita Tânia Scofield, presidente da Fundação Mário Leal Ferreira, responsável pelo planejamento urbano de Salvador.

A reforma da Orla marítima, iniciada em novembro de 2013, foi um dos pontos de virada para a cor de Salvador, porque teria levado mais gente para as ruas. "O colorido também está nas pessoas, no andar, no encontro. O colorido é uma cidade em movimento".

BRT e construção do metrô (Arquivo CORREIO e Gov da Bahia)

Depois das grandes avenidas de vale, a inauguração do metrô, em 2014, e do BRT, em novembro do ano passado, retomam a discussão sobre o lugar do verde em uma metrópole que precisa circular. O primeiro modal substituiu um jardim montado com espécies nativas pelo nome do paisagismo do Brasil: Burle Marx. O segundo surgiu no lugar de árvores centenárias da Avenida Juracy Magalhães.

"Os grandes edifícios e projetos mais recentes tem apostado em jardins verticais, como o prédio da secretaria de meio ambiente de salvador, no Comércio. Esse tipo de intervenção vai reintroduzindo o verde na cidade", pontua o arquiteto André Lessinger.

As cores do futuro começam a ser gravadas nas paisagens locais. Da sua janela, é possível ver.

*Segundo o Censo Demográfico de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).