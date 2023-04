Saiba como ajudar as famílias vitimas das chuvas no sul da Bahia

As enchentes causadas por chuvas no sul da Bahia já deixaram 74 estão desabrigados, 9.261 desalojados e 9.348 outros afetados em decorrência dos efeitos do desastre até a tarde da terça-feira (25). Cidades como Itabuna, Santa Cruz Cabrália, Ilhéus e Belmonte foram prejudicadas, e muitas iniciativas têm sido planejadas por locais para auxiliar as vítimas.

Uma delas é organizada por Laís Soté, dona de uma empresa de lanchas da região de Cabrália. A empresária já estava acompanhando a previsão do tempo antes mesmo das chuvas se intensificarem, e preparou um dos botes com antecedência para distribuir alimentos e doações.

"Com a ajuda de alguns amigos na sexta-feira, e todos me fazendo pix, fui imediatamente ajudando, e isso acabou se estendendo para o sábado, e para o domingo, as pessoas foram me ligando, e eu e meu marido passamos a realmente fazer uma campanha", relatou.

Para quem doar

"A fome é hoje, a fome não vai esperar a catalogação de produtos arrecadados, como as instituições maiores precisam do tempo, então passamos a fazer por conta própria, para ajudar as pessoas com necessidades imediatas", continua Laís. Ela está distribuindo roupas, cestas básicas e colchões com a ajuda dos que estão doando. Para contribuir, o pix é o celular (31) 993345554.

Além de Laís, o Corpo de Bombeiros Militar entregou 3 mil donativos às vítimas de Santa Cruz Cabrália, entre eles cestas básicas, colchões, cobertores e garrafões de água, além de roupas e brinquedos. Os que estão na região podem levar as doações diretamente para os locais indicados abaixo.

A Prefeitura de Santa Cruz Cabrália também está recebendo doações no Colégio Municipal Professora Nair Sambrano e na Escola Frei Henrique.

Outro pix que está sendo disponibilidade é o do morador Washington Cezar Gonçalves Aguiar: cezaraguiar@msn.com, divulgado pela página @porto_seguro_noticias no Instagram.