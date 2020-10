Saiba como assistir aos jogos da 2ª rodada da Liga dos Campeões

Os duelos entre Juventus x Barcelona, Borussia Mönchengladbach x Real Madrid e Manchester United x RB Leipzig são alguns dos destaques da 2ª rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, que será disputada nesta terça (27) e quarta-feira (28). Ao todo, serão oito jogos a cada dia, com transmissões ao vivo na TNT, no Space, no Facebook do Esporte Interativo e no EI Plus.

A terça-feira (27) terá o atual campeão, Bayern de Munique, visitando o Lokomotiv Moscou, às 14h55. Após golear o Atlético de Madrid por 4x0 na 1ª rodada, os bávaros são os líderes do Grupo A, enquanto os russos estão na 2ª colocação, após empatarem com o RB Salzburg, fora, por 2x2.

Às 17h, Real Madrid viaja para enfrentar o Borussia Mönchengladbach. Os merengues são lanterna do Grupo B, depois de perder para o Shakhtar Donetsk, na Espanha, por 3x2. Já os alemães empataram com a Inter de Milão por 2x2 na Itália e estão na 2ª posição.

Também às 17h, há o duelo entre o líder do Grupo C, Manchester City, e Olympique de Marselha, no Vélodrome. Além de Atalanta x Ajax e Liverpool x Midtjylland, pelo Grupo D.

Na quarta-feira (28), às 17h, acontece o esperado confronto entre Juventus e Barcelona, em Turim, pelo Grupo G. A expectativa é de que o jogo promova o reencontro de Cristiano Ronaldo com Lionel Messi - mas ainda há dúvidas se o craque português estará apto a atuar, pois o se recupera de covid-19.

No mesmo dia e horário, RB Leipzig e Manchester United entram em campo no Old Trafford para disputarem a liderança do Grupo H.

Veja onde assistir aos jogos:

Terça-feira (27/10), 14h55:

Lokomotiv Moscou x Bayern de Munique (Grupo A) - canal TNT, Facebook do Esporte Interativo e no EI Plus.

- canal TNT, Facebook do Esporte Interativo e no EI Plus. Shakhtar Donetsk x Internazionale (Grupo B) - canal Space e no EI Plus.

Terça-feira (27/10), 17h:

Atlético de Madrid x RB Salzburg (Grupo A) - canal Space e no EI Plus.

- canal Space e no EI Plus. Borussia Mönchengladbach x Real Madrid (Grupo B) - canal TNT e no EI Plus.

- canal TNT e no EI Plus. Porto x Olympiacos (Grupo C) - no EI Plus.

- no EI Plus. Olympique de Marseille x Manchester City (Grupo C) - Facebook do Esporte Interativo e no EI Plus.

- Facebook do Esporte Interativo e no EI Plus. Atalanta x Ajax (Grupo D) - no EI Plus.

- no EI Plus. Liverpool x Midtjylland (Grupo D) - Facebook do Esporte Interativo e no EI Plus.

Quarta-feira (28/10), 14h55:

Krasnodar x Chelsea (Grupo E) - canal Space e no EI Plus.

- canal Space e no EI Plus. Istanbul Basaksehir x PSG (Grupo H) - canal TNT, Facebook do Esporte Interativo e no EI Plus.

Quarta-feira (28/10), 17h: