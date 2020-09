Saiba como assistir aos jogos desta semana da Copa Libertadores

A Libertadores fez seu retorno na última terça-feira (15), após seis meses de pausa por causa da pandemia do coronavírus. Quatro jogos marcaram o retorno da competição, entre eles a vitória do Athletico-PR sobre o Jorge Wilstermann, na Bolívia, por 3x2, e o empate do Santos e Olimpia, na Vila Belmiro, por 0x0.

Nesta quarta (16) e quinta-feira (17), o torneio continental seguirá com mais jogos, até o encerramento da 3ª rodada. Você quer assistir, mas não sabe em qual canal vai passar as partidas? Sem problemas, o CORREIO te dá uma ajudinha. Antes, a gente lembra que os direitos de transmissão saíram da Globo e foram para o SBT, na TV aberta, e para a Conmebol TV, um serviço pay-per-view que assumiu os duelos que eram do SporTV.

O novo serviço, que é realizado pela equipe da Band, está disponível para assinantes da Claro/Net e Sky, com pacote com custo de R$ 39,90, além da assinatura normal. Nesta primeira semana, porém, os clientes das duas operadoras têm os jogos abertos como cortesia.

Além disso, a Fox Sports também tem o direito de transmissão de algumas partidas, assim como o Facebook.

Veja onde vão passar os próximos jogos da Libertadores:

Quarta-feira (16):

19h15: Internacional x América de Cali (Beira Rio, Rio Grande do Sul) - Fox Sports

x América de Cali (Beira Rio, Rio Grande do Sul) - Fox Sports 19h15: Mérida x Alianza Lima (Estádio Metropolitano de Mérida, Venezuela) - Conmebol TV (clientes Claro e Sky)

21h30: Bolivar x Palmeiras (Estádio Hernando Siles, Bolívia) - SBT e Fox Sports

(Estádio Hernando Siles, Bolívia) - SBT e Fox Sports 21h30: Universidad Católica x Grêmio (Estádio San Carlos de Apoquindo, Chile) - SBT - no caso de Porto Alegre (RS), Ponta Grossa (PR), Foz do Iguaçu (PR), São Luís (MA) e todo o estado de Santa Catarina -, além da Conmebol TV (clientes Claro e Sky)

(Estádio San Carlos de Apoquindo, Chile) - SBT - no caso de Porto Alegre (RS), Ponta Grossa (PR), Foz do Iguaçu (PR), São Luís (MA) e todo o estado de Santa Catarina -, além da Conmebol TV (clientes Claro e Sky) 21h30: Independiente Medellín x Caracas (Estádio Atanasio Girardot, Colômbia) - Conmebol TV (clientes Claro e Sky)

Quinta-feira (17):