Saiba como assistir aos shows do Rock in Rio 2022 ao vivo

A partir desta sexta (2) começa o Rock in Rio 2022. Quem não conseguiu viajar para a capital carioca não precisa ficar sem assistir aos shows. A Globo preparou um projeto multiplataforma que integra a transmissão na TV aberta, canais por assinatura e streaming.

Saiba como assistir:

Multishow

Transmissão ao vivo Palco Mundo e Sunset

Sexta-feira, dia 2, a partir de 14h30

Todos os outros dias, a partir de 15h

Canal Bis

Transmissão ao vivo palcos Favela e New Dance Order

Todos os dias a partir de 17h30

TV Globo

Exibição do compilado com os melhores momentos do dia

Quintas e sextas-feiras, após Conversa com Bial

Sábado, após Altas Horas

Domingo, após o Vai que Cola

Globoplay

Exibição da transmissão simultânea do Multishow para não assinantes logados

Exibição do Canal Bis para assinantes do pacote +Canais ao Vivo.

O time de apresentadores é composto por Marcos Mion, Didi Wagner, Didi Effe, Dedé Teicher, Bielo Pereira, Kenya Sade, Ana Clara, Jimmy London, Malena, Thais Barja, Jonathan Azevedo, Guilherme Guedes, Laura Vicente e China.

Com o conceito Tudo Nosso De Novo, o Multishow e o Canal Bis garantem uma experiência completa e exclusiva do festival, desde a transmissão ao vivo na TV dos palcos Mundo, Sunset, Favela e New Dance Order, aos bastidores e conteúdos exclusivos no YouTube, site e redes sociais dos canais.

Além da transmissão na TV, o Rock in Rio estará também em todas as plataformas digitais do Multishow. No YouTube, o canal Humor Multishow estará ao vivo todos os dias a partir das 19h30 com um Mesacast comandado por Ana Clara e Blogueirinha, de onde elas vão comentar os shows e os acontecimentos e promover dinâmicas com convidados. Elas contarão com a ajuda de dois correspondentes no gramado, Dan Mendes e Thamirys Borsan, para conversar com o público e trazer informações do que está rolando com os fãs.