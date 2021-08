Saiba como assistir cinco novelas e filmes com Tarcísio Meira

Mais conhecido como um dos grandes galãs da televisão brasileira, o ator Tarcísio Meira, morto nesta quinta-feira (12), aos 85 anos, por complicações causadas pela covid-19, também teve uma longa carreira no cinema.

Desde que estreou no teatro profissional, em 1959, o ator paulistano interpretou inúmeros protagonistas de novelas da TV Globo e também deu vida a personagens de filmes de importantes nomes do cinema brasileiro, como Glauber Rocha e Walter Hugo Khouri.

A lista de contribuições para o cinema e a TV deixadas por Meira é grande e algumas delas estão disponíveis no streaming. Do famoso beijo que deu em Ney Latorraca em O Beijo no Asfalto, filme baseado na peça homônima de Nelson Rodrigues, ao fazendeiro da novela O Rei do Gado, saiba onde assistir a cinco dessas produções.

O Beijo no Asfalto

No filme baseado na peça de Nelson Rodrigues, um homem prestes a morrer após ser atropelado pede que um bancário que presenciou o acidente o beije. A história logo se torna o assunto da cidade, levantando preconceitos e desconfianças.

Tarcísio e Ney Latorraca em O Beijo no Asfalto, filme de 1981 (divulgação)

Brasil, 1981. Direção: Bruno Barreto. Com: Christiane Torloni, Daniel Filho e Ney Latorraca. 12 anos. Globoplay, Amazon, YouTube, Google Play

Casinha Pequenina

O filme, considerado a obra-prima do humorista Mazzaropi, também marca a estreia de Tarcísio Meira nas telonas. Na trama, um fazendeiro dono de escravos é chantageado por duas mulheres. Para se livrar, envolve um inocente colono em um plano diabólico.

Casinha Pequenina, de 1963, marca a estreia de Tarcísio no cinema (reprodução)

Brasil, 1963. Direção: Glauco Mirko Laurelli. Com: Amácio Mazzaropi, Luis Gustavo e Geny Prado. Livre. Amazon Prime Video, com assinatura no Looke

A Idade da Terra

A obra de Glauber Rocha faz alusões a Cristo em vários momentos. Na trama, Tarcísio Meira, que trabalhou em outros filmes do cineasta, vive um Cristo militar. Ele surge em cena durante uma apresentação de uma escola de samba acompanhado por Aurora Madalena, vivida por Ana Maria Magalhães.

Com Ana Maria Magalhães em A Idade da Terra, de Glauber Rocha (reprodução)

Brasil, 1980. Direção: Glauber Rocha. Com: Ana Maria Magalhães, Jece Valadão e Norma Bengell. 16 anos. No Vivoplay

O Rei do Gado

Na famosa novela, o ator –mais velho e menos galã– vive o fazendeiro Berdinazzi, inimigo de Mezenga, interpretado por Antônio Fagundes. A inimizade entre as duas famílias acontece por causa de uma disputa de terra, e a situação piora quando a filha de Berdinazzi se apaixona pelo filho do inimigo.

Brasil, 1996. Criador: Benedito Ruy Barbosa. Com: Antônio Fagundes, Lavínia Vlasak e Leila Lopes. Dez anos. No Globoplay

Torre de Babel

Na pele de César Toledo, o ator vive um empresário e dono do shopping Tropical Tower. A trama começa em 1970, anos antes de Toledo erguer o prédio, quando José Clementino vê sua mulher com dois outros homens e a mata. O empresário, então, chama a polícia e depõe contra Clementino. Anos depois, o homem sai da prisão e põe seu plano de vingança em prática.

Em Torre de Babel, uma das sete novelas em que Tarcísio fez par com Glória (reprodução)

Brasil, 1998. Direção: Denise Saraceni e Carlos Manga. Com: Tony Ramos, Glória Menezes e Edson Celulari. 12 anos. No Globoplay