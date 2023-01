Saiba como calcular o reajuste do MEI

Todo mês, quem é microempreendedor individual (MEI) tem obrigações a cumprir e a mais importante é o pagamento do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). Com o aumento do salário mínimo agora em janeiro, de R$ 1.212 para R$ 1.320, o DAS dos MEIs terá reajuste e muitos adeptos da modalidade ainda têm dúvidas sobre quanto irão pagar de contribuição.

O Brasil tem, atualmente, 12 milhões de CNPJs ativos nessa categoria de micro empreendimento. Em Salvador, segundo reportagem publicada pelo CORREIO em novembro passado, a participação dos MEIs na arrecadação cresceu 566% entre 2011 e 2022. No ano passado, 655,7 mil microempreendedores individuais estavam na ativa na capital.

A contribuição previdenciária do MEI comum é 5% do salário mínimo. Com o reajuste de 2023, esse valor corresponderá a R$ 66,00. Já o MEI Caminhoneiro, modalidade criada no ano passado pela Lei Complementar nº 188, paga DAS mensal de 12% do mínimo, ou seja R$ 158,40 do novo salário.

Além desse valor padrão, que é a contribuição previdenciária [recolhimento do INSS de quem é adepto da modalidade], os MEIs que exercem atividades sujeitas ao ICMS, vão pagar, além do reajuste com base no percentual do salário mínimo, adicional de R$ 1. Já os que exercem atividades sujeitas ao ISS – Imposto Sobre Serviços, terão acrescidos um valor fixo de R$ 5. Quem exerce atividade sujeita aos dois impostos somará R$ 6 ao valor reajustado do DAS.

Facilitando essa matemática toda, a situação fica assim: o valor final a ser pago de DAS pelo MEI varia de acordo com a atividade que esse profissional exerce, seja no comércio, indústria ou prestador de serviços. Com os impostos, o MEI comum pagará mensalmente entre R$ 67 e R$ 72, a depender da incidência de ICMS, ISS ou dos dois juntos. Já o MEI Caminhoneiro, com os impostos, fará um pagamento mensal entre R$ 159,40 e R$ 164,40.

Mudanças ainda serão votadas no Congresso

A categoria dos microempreendedores individuais foi instituida para oferecer uma formalização aos donos de micro-negócios e aos prestadores de serviço. Com o registro como MEI, o profissional ou empresário passa a ter um CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas e também uma Inscrição Estadual e Municipal, que permitem a emissão de notas fiscais pelos serviços prestados, aquisição de empréstimo e abertura de contas como pessoa jurídica; além dos benefícios da Previdência Social, como a aposentadoria, salário-maternidade e auxílio-doença.

Até agora, a única mudança no MEI prevista para 2023 é o reajuste anual, que segue o aumento do salário mínimo. Mas, outras cinco mudanças no MEI estão em tramitação no Congresso, mas ainda sem prazo para serem adotadas. Entre as alterações (veja abaixo cada uma delas), o aumento do faturamento anual que enquadra o profissional ou empresário como MEI deverá sofrer aumento.

Alterações previstas para quem é MEI:

*Limite de Faturamento - A mudança mais esperada é a ampliação do faturamento a- nual dos MEIS, ainda sem data. Tramita no Congresso o Projeto de Lei Complementar 108/2021 que atualiza o teto de faturamento exigido para a categoria.A proposta é que o limite suba dos atuais R$ 81 mil para R$ 144 mil anuais. O texto também prevê a correção anual dos valores pela inflação. O projeto foi aprovado no Senado e Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e o próximo passo será a votação no plenário da casa;

Mudança no Nome - O padrão atual é adotar como nome empresarial, o nome completo do titular do MEI seguido do seu CPF. A ideia é trocar o CPF pelo CNPJ, ficando como padrão o nome completo do titular seguido do CNPJ da empresa. Ainda não há prazo para a mudança;

Migração - A ideia é permitir que quem já é MEI possa migrar para o MEI Caminhoneiro caso exerçam a atividade de transporte de carga como profissionais autônomos. No site do Simples Nacional há informações sobre as migrações que têm previsão de ocorrer ainda agora em janeiro;

Nota Fiscal - Os MEIs poderão emitir notas fiscais pelo aplicativo Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (NFS-e). A ideia é tornar obrigatório a emissão apenas por esse meio a partir de abril;

App MEI - A Receita anunciou que ainda este ano um novo módulo do app MEI entrará no ar, mas ainda não tem prazo

Entenda as regras atuais para os MEI:

Como aderir

1º passo: Para aderir ao MEI é preciso não ter participação em outra empresa como sócio ou titular, faturar até R$ 81.000 por ano e exercer as atividades permitidas na modalidade, o que dá para conferir no Portal do Empreendedor do Simples Nacional. É possível registrar uma ocupação principal e até outras 15 secundárias;

2º passo: Crie uma conta no Gov.br: clique no Portal do Empreendedor e em seguida, em “Quero ser MEI”. Depois, selecione “Formalize-se”;

3º passo: Realize cadastro no Portal do Empreendedor: Informe os dados solicitados, como endereço comercial, nome fantasia, dados pessoais e CNAE da atividade prestada;

4º passo: Emita o Certificado de Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI):

Após completar todas as informacões, será emitido o Certificado de Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI) que comprova a inscrição como MEI, com o CNPJ e número do registro na Junta Comercial;

5º passo: Gere notas fiscais: Para receber o pagamento pela prestação de serviços, é necessário gerar o guia de pagamento - em Salvador, por meio do Nota Salvador. Mensalmente, é cobrada uma taxa de contribuição previdenciária do MEI, que pode ser paga no Programa Gerador de DAS do Microempreendedor Individua, acesse aqui;

Benefícios:

Aposentadoria por idade;

Aposentadoria por invalidez;

Auxílio-doença;

Salário-maternidade;

Auxílio-reclusão;

Pensão por morte;

Obrigações

Taxa - Pagar a contribuição mensal previdenciária (DAS);

Serviços - Emitir nota fiscal quando realizar negócios com pessoas jurídicas;

Prestação de contas - Preencher um relatório mensal e, uma vez por ano, enviar a Declaração de Faturamento Anual (DAS/SIMEI). O prazo é até 31 de maio, todos os anos. O documento fiscal é obrigatório e, caso o empreendedor não faça a entrega no prazo, paga uma multa. Segundo o Portal do Empreendedor, a penalidade tem valor mínimo de R$ 50, e o boleto para pagamento da multa é gerado no momento da transmissão da declaração em atraso. A declaração é feita pelo Site do Simples Nacional;

Documentos - Guardar notas fiscais de compra e venda por cinco anos