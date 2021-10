Saiba como colher jabuticabas em pequenos espaços

Um dos maiores sucessos de Alceu Valença canta as belezas da jabuticaba, mas o cantor certamente estava esticando o pescoço para alcançar o tal “olhar noturno” quando compôs a canção. A Jabuticabeira Sabará é uma árvore nativa da Mata Atlântica brasileira e, em maturidade, chega a alcançar mais de 10 metros de altura. As frutinhas também demoram a dar as caras, levando mais de uma década para que isso aconteça. Mas o mercado de plantas ornamentais anda aquecido para que essa e outras preciosidades possam caber em vasos e sonhos mais compactos.

Jabuticabeiras podem ser colhidas na varanda de casa (Foto: Briza Menezes)

Isso mesmo que você leu! Num vasinho de 30 cm de largura já é possível comportar uma Jabuticabeira Híbrida, a variedade mais procurada por quem não dispõe de muito espaço. Caso esteja pensando em abandonar o texto, caro leitor-jardineiro, te peço que guarde um dado importante. Quando for procurar por sua Híbrida pergunte ao vendedor se ela foi “curada”. Se ele fizer cara de paisagem, saia correndo da loja!!!

A chamada Híbrida é uma espécie de Jabuticabeira gerada a partir de sementes modificadas geneticamente, mas o que chega até você é uma planta no auge da produtividade. E produtividade aqui significa dar frutos praticamente o ano inteiro, se bem adubada, irrigada e iluminada. As principais dicas de cultivo você confere no vídeo abaixo, mas antes de dar o “play” entenda como funciona esse complexo e fascinante processo.

Estamos falando de uma árvore precoce mesmo. Neste caso, a germinação das sementes é feita diretamente no solo. Após alguns meses, a planta é retirada e tem parte das raízes cortadas. É a chamada “sangria”. Em seguida, ela é replantada, agora dentro de um círculo de adubo e areia. A areia vai permitir que seja removida sem danificar as raízes em desenvolvimento. Aí é que vem o “pulo do gato”.

Alguns produtores retiram da “sangria”, envasam e comercializam rapidamente, mas é preciso que, na etapa final, seja feita a “cura”. A planta deve ser envasada e permanecer mais 6 a 9 meses por lá para que possa se adaptar totalmente ao vaso e receber uma arquitetura de copa definida. A cura ainda ajuda a diminuir o estresse no transporte e facilita o transplante para o vaso definitivo. Então, não se esqueça! Pergunte se a planta foi “curada no vaso” antes de levar para casa, combinado?

A Jabuticabeira é perene e, o melhor, quanto mais velha, mais produtiva fica. Como um bom vinho tinto. A minha experiência com ela na varandinha tem sido tranquila em quase 2 anos, mas muita atenção às regas. É uma das raras exceções de plantas que gostam de solo encharcado. Regue com frequência, ainda mais se estiver numa localidade quente da Bahia. E só mais um detalhe: a adição de calcário que eu cito no vídeo vai deixar os frutos mais docinhos. Bateu a curiosidade? Então, se plante e dá um play aí!