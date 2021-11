Saiba como cuidar do planejamento financeiro da sua empresa

No ano passado, 3,359 milhões novas empresas foram criadas, segundo o Ministério da Economia. Em contrapartida, a taxa de mortalidade dos negócios tem crescido muito no Brasil, especialmente, na pandemia. Os microempreendedores individuais (MEI) apresentam a maior taxa de mortalidade de negócios em até cinco anos, segundo pesquisa do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).Entre as causas mais comuns para a mortalidade dos empreendimentos está o planejamento financeiro.

Ceo da ConsulFis, Ricardo Santos destaca que os problemas mais comuns entre os negócios jovens são os recursos financeiros e a gestão. “Quanto menor for a disponibilidade financeira, maior será a necessidade de planejamento, procedimentos internos e controle”, esclarece.

Roberta Lasnaux salienta que as finanças do dono da empresa precisa estar bem separada das finanças da empresa, evitando que os recursos sejam desviados (Foto: Divulgação)

A autora do livro: “Sementes Nascem do Fracasso – Como se reinventar e tirar ideias do papel”, a empreendedora Roberta Lasnaux conhece bem as dores e desafios enfrentados pelos empreendedores no Brasil e quando o assunto é saúde empresarial, ela é enfática em lembrar que nenhum negócio nasce grande e, que por mais que tenha sucesso, existem investimentos e gastos.

Planejamento

Roberta destaca ainda que um problema que ocorre muito é a mistura dos custos de pessoas físicas e jurídicas, ao invés de tirar um pró-labore e manter a saúde financeira na empresa. “Os negócios precisam ser pensados para que possam se manter por um período de, pelo menos, seis meses, que ele tenha caixa, garantindo a vida da pessoa jurídica e física, porque é capaz de um negócio se auto pagar, mas talvez não pagar essas contas pessoais”, enfatiza.

Lívia Marques salienta que os negócios só conseguem sobreviver em cenários de incerteza econômica quando há um planejamento (Foto: Divulgação)

A empresária Livia Marques, da Veroni (empresa que atua com 70% do trabalho na produção de seus vinhos feito por mulheres) lembra que num cenário de incertezas, o planejamento é chave para a sobrevivência dos negócios. “Quando há planejamento, é possível poupar uma parte dos recursos para que em tempos de incertezas financeiras se tenha alguma reserva para o negócio continuar de pé”, completa.

Outro desafio para a saúde financeira dos empreendimentos é o aumento do custo fixo. Para que isso seja sanado, é necessário cortar alguns gastos fixos ou aumentar o faturamento para cobrir aquele custo que está alto. “No caso do Veroni, por exemplo, há um planejamento financeiro que nos mostra o quanto precisamos aumentar em vendas (consequentemente faturamento) para podermos ter algum aumento de despesas fixas, como uma nova contratação, aluguel de uma sala, ou algo assim”, explica.

Economia

Ricardo Santos reforça que é importante mapear quais os setores da empresa onde pode haver corte de gastos sem comprometer a qualidade na venda do produto ou prestação do serviço, além de fazer uma gestão financeira profissional, contar com implantação de sistemas e profissional especializado.

Ricardo Santos ressalta a importância de planejamento e organização, especialmente quando a disponibilidade financeira é pequena (Foto: Divulgação)

A sugestão do especialista é que, antes mesmo de começar um negócio, o empreendedor analise a viabilidade do negócio, verificando se os recursos financeiros disponíveis são suficientes para manter a empresa funcionando até que se tenha lucro.

Uma boa medida é garantir que o prazo de pagamento ao fornecedor seja maior que o recebimento das vendas”, sugere.

Para Santos, problemas como este podem ser resolvidos com a implantação de um sistema de gestão financeira, contratação de pessoal qualificado, administração do fluxo de caixa e captação de recursos.



5 passos da saúde financeira