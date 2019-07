Saiba como e por que exercer o trabalho voluntário

Contribuir com o próprio conhecimento, o tempo e a experiência em prol de uma instituição ou causa. Esse é o principal objetivo do voluntariado, uma ferramenta poderosa que traz benefícios tanto para a sociedade em geral como para o indivíduo que realiza tarefas voluntárias.

De acordo com as Nações Unidas, voluntário é o jovem, adulto ou idoso que, devido a seu interesse pessoal e seu espírito cívico, dedica parte do seu tempo, sem remuneração financeira, a diversas formas de atividades de bem-estar social ou outros campos.

Voluntário é o jovem, adulto ou idoso que, devido a seu interesse pessoal e seu espírito cívico, dedica parte do seu tempo, sem remuneração financeira, a diversas formas de atividades de bem-estar social ou outros campos.

“Ele produz importantes contribuições tanto na esfera econômica como na social e ajuda no sentido de uma sociedade mais coesa, por meio da construção da confiança e da reciprocidade entre as pessoas. Ele serve à causa da paz, pois abre oportunidades para a participação de todos”, define a ONU.

Em busca desse tipo de aprendizado, a estudante de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Letícia Grappi, tem experiência com voluntariado. Ela já realizou trabalhos voluntários fora do País – em 2016 atuou em fazendas orgânicas na Turquia.

“É uma oportunidade de aprender coisas novas e abrir os horizontes. Eu acredito que isso se torna um diferencial em empresas que têm um pensamento mais para frente e que se importam com essas demandas sociais” Letícia Grappi, voluntária e estudante de Arquitetura da Ufba

Agrega valor

Trazer para a empresa competências e habilidades adquiridas em serviços voluntários é um diferencial que conta a favor para estudantes que estão em busca de inserção no mercado de trabalho. Segundo a especialista e membro da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-BA) Ana Claudia Athayde, a ação voluntária agrega valor ao currículo, sobretudo, na capacidade comportamental e humana.

“É necessário buscar uma instituição com uma missão adequada ao seu propósito de vida, seus interesses e crenças. O fato de ser um trabalho não-remunerado não é desculpa para evitar manter o mesmo comprometimento. Vale encarar com a mesma responsabilidade”, alerta a especialista. “Ainda que esteja cursando a faculdade, essa maturidade é importante para as empresas. Essa experiência pode ainda ser um critério de desempate na seleção por uma vaga”, acrescenta Athayde.

“É necessário buscar uma instituição com uma missão adequada ao seu propósito de vida, seus interesses e crenças” - Ana Claudia Athayde, especialista e membro da ABRH-BA.

Semana do Clima

Em Salvador, a Semana do Clima da América Latina e Caribe 2019, que será realizada de 19 a 23 de agosto, representa uma oportunidade única para quem deseja praticar o voluntariado, uma vez que o evento internacional (promovido pela ONU e Prefeitura) contará com representantes de mais de 30 países.

O evento, que trará casos de sucesso e debaterá um desenvolvimento mais sustentável para o mundo, oferecerá aos voluntários um certificado emitido pela Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), Prefeitura de Salvador e Wizard. Os interessados em candidatar-se devem ser maiores que 18 anos, serem fluentes ou terem conhecimento avançado do idioma inglês, além de organizados, comprometidos, carismáticos e responsáveis.

Atividades

Os selecionados poderão exercer serviço de registro e entrega dos crachás aos participantes do evento; direcionamento dos participantes às sessões; responder dúvidas; distribuir fones de ouvido e microfones; apoiar a logística de forma geral e outras tarefas possíveis, conforme a necessidade.

Os voluntários passarão ainda por um curso preparatório que será realizado no dia 18 de agosto e devem ter disponibilidade para participar de todos os dias do evento, das 8h às 18h. A organização da Semana do Clima, em parceria com Wizard Idiomas, vai arcar com os custos de alimentação e transporte dos voluntários, bem como um kit com camiseta e boné.

As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de julho através do link: http://bit.ly/voluntariosLACCW

Conheça 10 instituições para exercer o voluntariado em Salvador

Voluntários da ONG Teto

(Foto: Divulgação)

Teto Brasil: O projeto une voluntários na construção de moradias. Para se inscrever: familias.ba@teto.org.br. Grupo de Apoio à Criança com Câncer (Gacc): Para se inscrever, é necessário fazer inscrição no site em : Para se inscrever, é necessário fazer inscrição no site em www.gaccbahia.org.br/voluntariado . Há espaço para desenvolver ações em atividades recreativas e também na área de formação. Greenpeace: O cadastramento pode ser feito em www.greenwire.org.br. A ONG de atuação internacional desenvolve campanhas de mobilização de cunho ambiental. Fundação José Silveira: Para ser voluntário, é preciso se cadastrar no site www.fjs.org.br/seja-voluntario/. Há oportunidades tanto para serviços administrativos quanto apoio técnico. Apae Salvador: Quem deseja atuar como voluntário precisa mandar um e-mail para voluntariado@apaesalvador.org.br. Mais informações: (71) 3270-8354. Hospital Martagão Gesteira: Os estudantes que desejam se tornar voluntários no hospital infantil precisam enviar um e-mail para conceicaoalmeida@martagaogesteira.com.br. Hospital Aristidez Maltez: Caso queira atuar em uma das atividades desenvolvidas pelo grupo de voluntários é necessário agendar uma entrevista no telefone (71) 3357-6994. Obras Sociais Irmã Dulce: Existem grupos que atendem à população carente arrecadando donativos e fazendo visitas a creches, asilos, presídios e hospitais. Para fazer parte, basta enviar um e-mail para voluntariado@irmadulce.org.br. Codesal - Defesa Civil: É preciso se cadastrar no site É preciso se cadastrar no site www.codesal.salvador.ba.gov.br/voluntario/cadastro.php Núcleo de Apoio e Combate ao Câncer Infantil (Nacci): Os voluntários podem atuar em atividades educativas, oficinas, apoio a pacientes e comunicação, por exemplo. Para ser tornar um, basta ligar (71) 3322-4198.