Saiba como estão os últimos preparativos nos estádios da Bahia

Os estádios da Bahia já estão prontos para a nova realidade do futebol. Após quatro meses sem jogos, as arenas estaduais voltam a receber o esporte, com partidas do Campeonato Baiano e da Copa do Nordeste. Para isso, protocolos de saúde e segurança foram elaborados e serão postos em prática, com o objetivo de evitar a propagação do novo coronavírus.

Uma das medidas foi, justamente, escolher sede única para o torneio regional - que será todo disputado na Bahia, com jogos em Salvador, Feira de Santana, Riachão do Jacuípe e Mata de São João. Soma-se às cidades os municípios de Juazeiro e Vitória da Conquista, que sediarão o Baianão. Assim, 17 confrontos acontecerão em oito estádios no estado somente nesta semana.

Entre as medidas para que os jogos aconteçam, está a testagem de todos os jogadores, membros da comissão técnica e diretoria para a covid-19.

No caso da Copa do Nordeste, a CBF contratou o Hospital Israelita Albert Einstein para a realização dos exames, integralmente custeados pela entidade máxima do futebol brasileiro. Eles já foram realizados nas 14 equipes envolvidas, antes delas iniciarem seu deslocamento para a Bahia. Também foram testados árbitros e assistentes. Dois clubes restantes, Imperatriz e Frei Paulistano tiveram seu jogo cancelado por não terem mais chances de classificação.

CBF testou todas as equipes envolvidas nos jogos da Copa do Nordeste

(Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Os estádios estão passando por rigoroso processo de higienização e terão estrutura para medir temperatura de todos os envolvidos nas partidas, sinalizações para o distanciamento entre atletas e integrantes das comissões técnicas no banco de reservas e totens de álcool em gel em pontos estratégicos.

Estádios baianos estão passando por processo de higienização

(Foto: Marcus Carneiro/Divulgação)

O transporte também passará por mudanças, com as delegações tendo que seguir um protocolo determinado pela CBF. O processo inclui a higienização do ônibus utilizado, espaçamento mínimo de duas fileiras (alternadas entre as colunas), além do uso de máscaras e álcool gel na entrada e saída do veículo.

O Barradão já recebeu pontos de álcool em gel em locais estratégicos

(Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

A torcida não poderá estar presente em nenhum dos jogos. Inclusive, é uma preocupação das autoridades responsáveis possível aglomeração em torno dos estádios durante a realização das partidas. Os fãs de futebol não vão ter qualquer acesso aos estádios, que estarão com portões fechados.

CT de Praia do Forte, assim como os outros estádios, não receberá torcida

(Foto: Yordan Bosco/Divulgação)

Os jornalistas que farão a cobertura dos duelos também terão que seguir protocolos rígidos de segurança. Só terão acesso ao gramado as equipes técnicas das detentoras de direitos de transmissão. Os outros profissionais ficarão nas arquibancadas respeitando o distanciamento social. As entrevistas, por sua vez, serão enviadas pelas assessorias dos clubes.

Em Pituaçu, vestiários também tiveram higienização

(Foto: Marcus Carneiro/Divulgação)

A restreia do futebol na Bahia será nesta terça-feira (21), às 20h, com o duelo entre Fortaleza e América de Natal pela última rodada da fase classificatória do Nordestão. Os outros seis jogos para o encerramento da primeira fase serão realizados na quarta-feira (22), todos também às 20h. O Bahia está garantido nas quartas e pega o Náutico, que ainda luta por uma vaga, em Pituaçu. Já o Vitória enfrenta o Botafogo-PB no Joia da Princesa, em Feira de Santana, e só precisa de empate para avançar.

Pelo Baianão, a dupla Ba-Vi encara, respectivamente, o Atlético de Alagoinhas, em Pituaçu, e o Bahia de Feira, no Barradão, com ambos os jogos na quinta, às 16h.