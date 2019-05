Saiba como foi a estreia dos baianos na Série D do Brasileirão

Depois da Juazeirense abrir os trabalhos para os clubes baianos na Série D no último sábado (4) foi a vez dos outros três representantes do estado entrarem em campo para fazer suas estreias: Bahia de Feira, Jacuipense e Fluminense de Feira enfrentaram América-PE, Asa de Arapiraca e Salgueiro, respectivamente e após os apitos finais apenas a Jacuipense começou a jornada com vitória.



O time de Riachão do Jacuípe jogou dentro de casa, o estádio Valfredão, e construiu a vitória por 2x0 primeiro com um gol precoce do zagueiro Matheus logo aos 4 minutos da primeira etapa e fechou o caixão com o veterano Marcelo Nicácio já com 44 minutos da segunda etapa. O resultado colocou a Jacuipense na liderança do grupo A7 com os mesmos três pontos do Campinense, que venceu o Vitória de Tabocas-PE por 1x0 no sábado. O Leão do Sisal lidera por conta do saldo de gols.

O próximo jogo da Jacuipense é na próxima semana, quando viaja até Campina Grande para enfrentar o Campinense no domingo (12) às 16h.



Já pelo grupo A8 o Flu de Feira também jogou dentro de casa, o estádio Joia da Princesa, em partida contra o Salgueiro e saiu atrás do placar graças ao pênalti convertido por Müller Fernandes aos 43 minutos do primeiro tempo.



O gol de empate tardou a sair, mas o Flu conseguiu já com 41 minutos do segundo tempo quando Rodolfo Potiguar cobrou falta e deu números finais ao jogo. Quem lidera o grupo A8 é o Sergipe, que goleou o Coruripe por 4x0 na última sexta-feira. No compromisso seguinte, o Touro do Sertão viaja até o estado vizinho para enfrentar o Sergipe no sábado (11) às 17h.



Vice-campeão baiano, o Bahia de Feira foi o único time do estado a ser derrotado na rodada. Os comandados de Quintino Barbosa, o Barbosinha, foram até o município de Paulista, no Pernambuco, para enfrentar o América. Recém-rebaixado para a segunda divisão estadual, os donos da casa não tomaram conhecimento do Tremendão e venceram por 1x0 graças ao gol de David logo aos 12 minutos da primeira etapa. O resultado deixou o Bahia de Feira na terceira colocação do grupo A6 já que o Serrano-PB levou 6 do América-RN, que lidera a chave.