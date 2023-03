Saiba como foi a primeira noite na Casa do Reencontro do BBB 23

"Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta". A famosa frase da novela 'O Outro Lado do Paraíso', da Globo, nunca fez tanto sentido para os nove eliminados do BBB 23 que voltaram para o reality show durante a repescagem.

Os dois mais votados vão poder disputar o prêmio máximo do programa. O retorno está previsto para esta quinta-feira (23). Na casa, o diretor do reality show, Boninho, levou de volta: Paula, Cristian, Gustavo, Fred Nicácio, Key Alves, Larissa, Tina, Gabriel e Marília.

Na casa da repescagem, Cristian comentou que pretende conversar com Fred Nicácio sobre a situação envolvendo a intolerância religiosa que praticou contra o ex-colega de confinamento.

Enquanto isso, o médico conversava com Tina e revelou que espera poder ficar bem pouco da Casa do Reencontro, principalmente porque ele tem de conviver com pessoas que foram racistas com ele: Gustavo, Key e Cristian.

"Ficar do lado desses racistas, dormir do lado desses racistas, olhar na cara desses racistas. Ainda bem que minha cara não disfarça", disse.