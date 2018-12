Saiba como ganhar 50% de desconto na volta pra casa do Festival de Verão

Para facilitar a volta para casa após toda a mistura do festival, o Uber, aplicativo de mobilidade oficial do Festival de Verão de Salvador 2018, preparou uma ação que vai fazer muita gente economizar uma graninha e chegar mais facilmente em casa. Para ganhar 50% de desconto, o usuário só precisa pegar o metrô, descer em qualquer uma das estações e solicitar um carro pelo aplicativo. O desconto estará disponível para todas as viagens que tiverem como ponto de partida uma das estações de metrô. Para ter acesso à promoção, basta inserir o código UBERFV50 no menu Pagamento do aplicativo.

O desconto de 50% (que terá valor máximo de R$ 15) vai valer para as viagens de Uber que tenham como ponto de partida todas as estações de metrô em funcionamento da cidade, com exceção da estação Campo da Pólvora. A promoção será válida das 20h de sábado (8) às 5h de domingo (9) e no mesmo horário de domingo (9) para segunda-feira (10). Cada usuário poderá usar o desconto uma vez por dia de evento.

A CCR Metrô Bahia vai operar em horário especial nos dias de festival: até uma hora depois do encerramento do último show, será possível embarcar na estação Campo da Pólvora e desembarcar nas demais estações.

E para celebrar essa parceria com o Festival de Verão de Salvador, a Uber ainda terá, dentro da Arena Fonte Nova, dois pontos para distribuição de brindes promocionais. Esses locais também contarão com totens, onde será possível carregar o celular e garantir que a falta de bateria não vai ser um problema na hora de pedir um carro para voltar pra casa.

O Festival de Verão de Salvador acontece entre os dias 8 e 9 de dezembro (sábado e domingo), na Arena Fonte Nova, a partir das 14h. Os ingressos custam de R$ 64,00 (meia entrada – Espaço Mix) até R$ 634,00 (Lounge Fly – masculino). Entre as atrações estão a cantora Anitta, Planet Hemp, Nação Zumbi, Wesley Safadão, Jorge e Mateus, Ivete Sangalo entre outros.