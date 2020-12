Saiba como montar uma ceia saudável e saborosa

Definitivamente as festas de fim de ano serão diferentes nessa pandemia, mas uma coisa não muda: a ceia. Assim como as promessas de uma vida mais saudável “quando o ano começar”. Comer a comida tradicional dessas festas não tem problema nenhum, defendem alguns nutricionistas, mas muita gente quer aproveitar o momento para estimular a família a experimentar um cardápio mais saudável.

Pensando nisso, profissionais da área encontraram uma forma de ajudar quem deseja manter um menu equilibrado: compilando receitas e dicas em um e-book. Opções como farofa low carb, salada de lentilha light com pepino, panetone fit e peito de peru ao molho de laranja estão entre os pratos indicados no material da Clínica Carolina Dias, que faz parte do Programa Mereço+.

Já a nutricionista Vivian Leal apresenta opções de cardápio como chester ao vinho com cogumelos, risoto de quinoa e limão siciliano e brownie de amendoim. “As pessoas ainda acham que fazer dieta é sinônimo de comer sem prazer, mas faz algum tempo que as coisas mudaram”, destaca Vivian, que é especialista em nutrição esportiva funcional, nutrição clínica e clínica aplicada à prática ortomolecular.

De uns anos pra cá, ressalta, as pessoas fizeram as pazes com a gordura natural e isso permitiu uma variação da alimentação. Para uma ceia mais saudável, sem deixar o sabor de lado, basta escolher alimentos naturais e não ter preconceitos em relação à gordura, indica. Proteínas diversas como peru, chester e pernil de porco estão entre as fontes possíveis.

Outra dica é transformar receitas tradicionais como o salpicão, feito à base de maionese, utilizando ingredientes mais saudáveis como o iogurte natural. Também vale evitar acúmulos como farofa, arroz e massas no mesmo prato. Escolha o carboidrato favorito. Um banquete saudável também pode ser feito ao trocar farinha de trigo, por exemplo, por farinhas mais leves como a de amêndoa, linhaça e o farelo de aveia.

Pensa que acabou? Outra medida seria aumentar o consumo de vegetais, como em um arroz de couve-flor ou em uma torta de brócolis. “E nem vejam isso como uma coisa ruim. Façam as pazes com a gordura: adicionar manteiga, queijo e até creme de leite em quantidades moderadas pode fazer com que toda a família se surpreenda com o resultado”, convida Vivian.

Exceção

Uma exceção não faz a regra, portanto o Natal ou o Réveillon podem ser exceção, defende a nutricionista que vai na contramão de quem condena “sair da dieta”. Mas a alimentação saudável deveria se tornar a realidade das pessoas no dia a dia, pondera. “Somos livres. Mas também somos reféns das nossas escolhas”, alerta a profissional que acaba de lançar o curso Saúde em Casa, para ajudar a transformação de toda a família.

“Pessoas que se alimentam bem podem tranquilamente se permitir comer o que quiser na ceia de fim de ano. Já pessoas que não comem bem, ao continuarem fazendo isso em maior proporção nos momentos festivos, vão estar prejudicando a sua saúde. O bom-senso e a moderação sempre devem prevalecer”, defende.

Por acreditar que muitas vezes a má alimentação é decorrente de um processo cultural que nos foi ensinado ao longo dos anos – e que é possível transformar o cardápio do Natal sem perder o brilho dessa noite tão especial – que Vivian decidiu criar o e-book. O material está disponível no Instagram (@vivianlealnutri) de forma gratuita, assim como o da Clínica Carolina Dias (@clinicacarolinadias).

“Existem alguns momentos do ano em que as pessoas ficam mais reflexivas e mais dispostas a mudar. O Natal e a virada do ano são excelentes exemplos. Fazer uma ceia diferente da tradicional e, ao mesmo tempo, tão saborosa quanto, pode ser um excelente começo para quebrar preconceitos e já mudar o clima da casa para o ano que se inicia”, acredita Vivian. “Comer bem pode ser muito mais fácil do que parece”, convida.

Cinco dicas para comer bem

- Priorize a proteína, como peru e chester, porque vai te ajudar na saciedade

- Evite acumular carboidratos. Se houver farofa, arroz, massa, purê, escolha apenas a opção que mais te agradar

- Evite bebidas alcoólicas. Se for beber, vá com calma na quantidade e escolha opções que tendemos a beber menos, como Gin, vodka ou whisky

- Cuidado com os excessos de doces. Escolha a sobremesa que mais te agrada e coma com moderação

- Cuidado com as sobras do dia anterior. O problema geralmente não está no Natal ou no Réveillon, mas no período que emendamos comendo mal depois deles

Cinco mitos da alimentação saudável

- Alimentos integrais são muito melhores que a suas versões normais

- Gordura natural como manteiga e queijo amarelo faz mal

- Comer à noite engorda

- Precisamos comer a cada 3h

- É melhor comer açúcar demerara do que açúcar normal

Receitas



Chester ao vinho com cogumelos

Ingredientes:

1 peito de chester defumado

Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo:

Retire a pele do chester, fatie-o e arrume numa travessa. Cubra com o molho e ponha no forno.

Molho de cogumelos ao vinho:

2 colheres de manteiga

2 cebolas picadas

200g de cogumelos (champignon, shitake ou shimeji)

1 e 1/2 xícara de vinho seco

1/2 xícara de creme de leite

2 colheres (sopa) de queijo minas ralado

Modo de Preparo

Refogue a cebola na manteiga até dourar, adicione os demais ingredientes, desligue o fogo e adicione sal e noz moscada a gosto.



Farofa Low Carb

Ingredientes:

1 cebola ralada

2 cenouras raladas

4 dentes de alho

6 colheres de sopa de farinha de amêndoas ou de linhaça

25 castanhas de caju

10 azeitonas verdes picadas

2 colheres de sopa de salsinha picada (opcional)

1 colher de chá de sal

1 pitada de pimenta em pó

1 pitada de curry (opcional)

1 pitada de gengibre em pó (opcional)

2 colheres de sopa de manteiga

3 ovos mexidos

Modo de preparo:

Amassar o alho com o sal e dourar o alho e a cebola ralada na manteiga. Acrescentar a cenoura, a salsinha picada, a pimenta, o curry e o gengibre em pó, deixando cozinhar por cerca de 4 minutos, mexendo de vez em quando. Desligue o fogo e acrescente os ovos mexidos e a azeitona picada e misturar. Cortar grosseiramente ou bater no liquidificador as castanhas de caju e acrescentar na mistura, juntamente com a farinha de amêndoas ou de linhaça.

Risoto de quinoa e limão siciliano

Ingredientes:

- Azeite a gosto

- 2 colheres de sopa de cebola roxa cortada em cubos

- 350g de quinoa cozida em água com sal

- 150ml de creme de ricota

- 130g de queijo parmesão

- Sal e pimenta-do-reino (a gosto)

- 50g de tâmaras em cubos pode também ser damasco

- Suco de 1 limão siciliano

- Manjericão picado fresco

- 1 colher de sopa de manteiga

- 1 cenoura ralada

- 100 g de amêndoas em lascas torradas

Modo de preparo:

Refogue, com azeite, a cebola, o alho e o limão. Junte 350g de quinoa cozida e deixe refogar por mais dois minutos. Adicione o creme de leite e cozinhe por cinco minutos. Acrescente o queijo parmesão e tempere com pimenta-do-reino. Inclua as passas e misture. Finalize com gotas de limão, manjericão picado e manteiga. Na hora de servir, coloque a cenoura ralada e verifique os temperos.