Saiba como planejar carreira e empreendimentos em 2023 

O ano novo chegou e, com ele, a perspectiva de planejar e construir as metas necessárias para fazer de 2023 um ano melhor para os negócios ou a construção da carreira. Mas qual é o caminho para vencer os desafios, alcançar as metas e objetivos, sem se deixar abater pelos desafios ou por qualquer frustração que atrapalhe chegar onde se deseja?

O mentor Alumni no InovAtiva Brasil, maior programa de aceleração de startups da América Latina Fabiano Nagamatsu sugere que o planejamento de ano novo deve levar em consideração, além das metas claras e específicas, prazos, plano de ação, orçamento, indicadores-chave de desempenho, equipe ou parceiros, e monitoramento e avaliação.

Fabiano Nagamatsu defende que o planejamento também contemple o inesperado para que possíveis alterações não causem desestímulos (Foto: Divulgação)

“Considerando a análise SWOT, ou FOFA, como é popularmente conhecida no BRASIL, o profissional deve não somente fatores controláveis Forças e Fraquezas, mas também os fatores que não tem controle (não depende somente de si), Oportunidades e Ameaças”, ensina.

Metas possíveis

Pós-graduado em Gestão de Negócios e Inteligência Competitiva pela ESPM, o CEO da Receita Previsível no Brasil Thiago Muniz afirma que o empresário que consegue crescer de forma consistente, entende que o planejamento consiste em estabelecer metas factíveis de serem atingidas.

“Multiplicar em dez vezes o negócio ou números gigantescos podem gerar uma expectativa desalinhada com a realidade. Por exemplo, qual é o tamanho do mercado que se quer atingir? A melhor forma de planejar a meta de 2023 é analisar o ano ou, pelo menos, os anos anteriores e entender os piores e melhores meses. Estabelecer um sinal baseado no histórico”, ensina.

Com uma postura semelhante, Nagamatsu destaca que ninguém conhece mais a si mesmo do que a própria pessoa, daí a importância de equilibrar as metas e as ações diárias. “Quando definimos metas factíveis, ao concluí-las, temos a sensação de dever cumprido, de sucesso, êxito no desafio, o que gera além de satisfação, uma motivação para desenvolver outras metas”, afirma.

Para o mentor, o mercado competitivo sempre vai exigir mais do profissional, por isso mesmo, as metas devem ser baseadas no grau de conhecimento e habilidade frente aos desafios a serem enfrentados. “É dessa forma que um profissional estrutura seu plano de carreira: não é de uma hora para outra que conseguimos conquistar e avançar em conhecimentos e habilidades profissionais. Tudo tem seu tempo certo”, pontua.

Resiliência

Fabiano Nagamatsu reforça que, no meio empresarial, é importante sempre ter planos alternativos, especialmente se o desafio for muito complexo. “Manter-se próximo de outros profissionais que possuem mentes e atitudes positivas é uma saída para não desanimar em um possível ‘não atingimento da meta’ ou pivotagem. É importante ter uma base fortalecida de bons relacionamentos, pois estes, são os que vão contribuir para não sucumbir ao desanimo diante de metas não atingidas”, sugere.

Para Nagamatsu, o segredo para desenvolver a resiliência nos negócios e na vida profissional é manter uma perspectiva positiva, aprender com os erros, “fail fast”, adaptar o plano de ação, se necessário, e seguir em frente. “Além disso, também é importante se manter fisicamente e mentalmente saudável, ter uma rede de suporte e desenvolver habilidades de gerenciamento de stress”, ensina, reforçando que a auto empatia pode ser desenvolvida através de práticas como meditação, mindfulness, escrita reflexiva e terapia.

Thiago Muniz, por sua vez, salienta a necessidade de revisar as metas constantemente para que as metas sejam adequadas à realidade. “Meta deveria ser uma pulsação do seu negócio e não um número mágico que você precisa alcançar. Por isso, é fundamental ter consciência se elas não foram atingidas por falta de foco ou porque os esforços não geraram resultados. Ser resiliente é entender que nada foi cravado na pedra”, afirma.

Thiago Muniz destaca a necessidade de revisar as metas constantemente e adequá-las sempre que necessário à realidade (Foto: Divulgação)

Muniz destaca ainda que um bom planejamento guiará os passos de um negócio ou uma carreira, mas, dificilmente, será seguido 100% . Testar formas diferentes e se divertir ao longo do processo é viável mesmo envolvendo dinheiro e vida financeira do seu negócio. “Sabemos que todos temos que pagar as contas no final do mês, mas mesmo assim é possível toda semana ser criativo, audacioso e estar aberto a testar modelos diferentes. Construir um bom time para os próximos passos da sua empresa é essencial também para criar resiliência”, finaliza.

Para organizar anseios e transformar em realizações

Estabeleça:

• metas claras e específicas,

• prazos para cada meta,

• plano de ação para alcançar cada meta,

• orçamento para alcançar cada meta,

• indicadores-chave de desempenho (KPIs) para medir o progresso,

• uma equipe ou parceiros para ajudar a alcançar cada meta,

• sistema de monitoramento e avaliação para medir o progresso e ajustar o plano de ação conforme necessário.