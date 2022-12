Saiba como preparar drinks de diferentes cores para o réveillon e o significado delas

O réveillon é momento de desejar coisas boas para o ano que vai chegar, mas também de agradecer e comemorar o que foi conquistado no ano que passou. E nada como um bom drink para renovar o ciclo com chave de ouro.



Por isso, indicamos sete bebidas, uma de cada cor, para você escolher de acordo com os objetivos que deseja alcançar e ainda combinar com o look da virada.



Veja as receitas indicadas pela Cornershop by Uber e o que cada cor significa:



Branco- Piña Colada



Uma das cores mais utilizadas no réveillon, o branco atrai paz, pureza e leveza. Para quem escolheu o branco como a cor para passar a virada do ano, a Piña Colada é o drink ideal.



Ingredientes:

1 abacaxi

1 lata de leite condensado

1 xícara de rum

200 ml de leite de coco

Gelo a gosto

Modo de preparo:

Corte o abacaxi cerca de 5 cm abaixo da coroa.

Retire a polpa deixando o abacaxi oco, mas com cuidado para não perfurar a casca.

Coloque no liquidificador a polpa do abacaxi, o leite condensado, o rum, o leite de coco e o gelo.

Bata até formar uma mistura homogênea.

Despeje tudo dentro da casca do abacaxi e sirva com canudos.

Amarelo- Mimosa



O amarelo é a cor usada no réveillon por aqueles que desejam atrair riquezas no próximo ano e também simboliza diversão e alegria. É a cor predominante do Mimosa, um drink simples e refrescante.



Ingredientes:

75 ml de espumante (seco)

75 ml de suco/sumo de laranja (sem açúcar e coado)

Modo de preparo:

Despeje o suco de laranja em uma taça

Adicione o espumante

Misture delicadamente

Se preferir, acrescente um pedaço da casca de laranja para enfeitar o drink

Vermelho- Sangria



Outra cor muito utilizada no réveillon, o vermelho significa amor e paixão e é usada por aqueles que desejam conquistar um relacionamento no próximo ano. O drink que mais combina com a cor é a Sangria, uma bebida tradicional de festas em família e fácil de se preparar em casa.



Ingredientes:

1 pêssego

1 maçã

1 laranja

½ abacaxi

1 garrafa de vinho tinto seco

200 ml de água com gás

Açúcar a gosto

Gelo a gosto

Modo de preparo:

Descasque o abacaxi e a laranja e em seguida pique todas as frutas em cubos

Em uma jarra acrescente as frutas picadas, o vinho e a água com gás

Acrescente pedras de gelo e açúcar a gosto

Leve à geladeira por 30 minutos e em seguida está pronto para servir

Laranja- Aperol Spritz



O laranja simboliza criatividade e entusiasmo e é a cor ideal para quem busca inspiração para realização de projetos pessoais ou profissionais. Para quem deseja um ano novo criativo e próspero o Aperol Spritz é uma boa boa opção.



Ingredientes:

90 ml de espumante seco

60 ml de Aperol

30 ml de água com gás

Gelo a gosto

Modo de preparo:

Em uma taça de vinho acrescente o gelo até a borda.

Acrescente o aperol, o espumante seco e a água com gás e em seguida misture delicadamente.

Acrescente uma rodela de laranja na taça para decorar e está pronto para servir

Verde- Gin de maçã verde



Para aqueles que almejam um 2023 mais saudável e pretendem investir em cuidados com o corpo, o verde é a melhor opção para a noite de réveillon. Além de representar saúde, a cor simboliza esperança. O Gin de Maçã verde é ideal para quem escolheu a cor para usar na noite de ano-novo.



Ingredientes:

50 ml de gin

25 ml de xarope de maçã verde

2 rodelas de limão ou maçã verde

Gelo a gosto

100 ml de água tônica

Modo de preparo

Coloque o gelo e as rodelas de limão ou maçã verde em um copo.

Em seguida acrescente o gin, o xarope de maçã verde, complete com água tônica e sirva

Azul- Blue Margarita



O azul representa harmonia, confiança e fé e é a cor indicada para quem deseja um ano novo sereno, próspero e tranquilo. Margarita é um drink que já combina com festividades como o réveillon e para tornar o 2023 ainda mais próspero, é possível criar uma versão azul da bebida.



Ingredientes:

50 ml de tequila prata

50 ml de cointreau

25 ml de curaçao blue

1 limão espremido

½ limão e sal para a borda da taça

Gelo a gosto

Modo de preparo:

Em uma coqueteleira, adicione todos os ingredientes e bata até o gelo derreter e reserve.

Em seguida, corte um limão ao meio e passe na borda da taça que pretende servir.

Em um prato, adicione um pouco de sal e passe a borda da taça com limão.

Feito isso, coe o líquido da coqueteleira na taça, sem desmanchar a borda feita com o limão e o sal e está pronto para servir

Rosa- Cosmopolitan



Usar rosa no réveillon representa amor, principalmente amor próprio. É uma cor leve que proporciona romantismo, carinho e autoestima. E para quem pretende investir em si mesmo em 2023, o Cosmopolitan, que tem o rosa como cor predominante, é uma boa opção.



Ingredientes:

30 ml vodka

15 ml suco de cranberry

15 ml cointreau

15 ml suco de limão

Casca de limão (para enfeitar)

Gelo a gosto.

Modo de preparo: