Saiba como se preparar para o concurso da Petrobras

Profissionais de nível técnico interessados em ingressar nos quadros da Petrobras têm até o próximo dia 17 para se inscrever no concurso da companhia petrolífera (PSP RH 2023.1). Nessa edição, a seleção oferece 373 vagas imediatas (sendo 8% para PCD e 20% para negros), além de um cadastro de reserva técnica para 1.119 classificados, perfazendo um total de 1.490 vagas para o Nível Técnico Júnior.

As provas têm data de aplicação prevista para o dia 30 de abril, serão aplicadas em 26 capitais, além do Distrito Federal, e ficarão sob a responsabilidade da Cebraspe.

Com uma larga experiência em cursos preparatórios, o professor Marcus Vinicius Mendes, o professor Marcão, do Curso Impacto, salienta que além das vantagens de atuar numa instituição com o prestígio da Petrobrás, o concurso tem como atrativo o salário mínimo de R$ 5.563,90 e o pagamento da participação nos lucros oferecidas pela empresa.

O professor Marcão destaca a importância de ler o edital com o máximo de atenção (Foto: Acervo pessoal)

“É um certame que exigirá conhecimentos técnicos específicos de cada área de trabalho, mas não se pode desconsiderar as vantagens financeiras da contratação”, pontua.

Atuação

A professora e advogada Bia Nogueira (@ambientalnogueira) ressalta que o contratado estará submetido à Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e que a Petrobras oferecerá ainda previdência complementar (opcional) e plano de saúde (médico, hospitalar, odontológico, psicológico e auxílio farmácia), além de benefícios educacionais para dependentes.

Ela reforça que a concorrência para concursos como esse é grande. “Muita gente aposta nos cursos técnicos profissionalizantes e essa é a hora de obter o tão sonhado emprego público, com todas as vantagens que ele oferece. Lembrando que o concorrente deve apresentar uma formação que esteja de acordo com a tabela de convergência do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos previsto na Portaria nº 870, de 16 de julho de 2008, do Ministério da Educação”, completa.

A professora sugere que, antes de efetuar a solicitação de inscrição, o candidato conheça o edital e certifique-se de que preenche todos os requisitos exigidos para a ênfase a qual deseja concorrer. “A Petrobras tem como característica buscar profissionais com perfil inovador, conectados com o futuro, dispostos a fazer a diferença e a propor soluções criativas. Os cargos oferecidos têm ênfase em cursos técnicos de nível médio, descritos no edital”, ensina.

Preparação

Quando o assunto é a preparação, a dica de ouro do professor é a leitura atenta ao edital, esmiuçando os conteúdos exigidos. “Além de estudar bastante, o candidato deve se dedicar a resolver questões, de preferência àquelas realizadas pela própria Cebraspe”, sugere.

O professor destaca ainda que a banca tem como característica a realização de provas bem elaboradas, que favorece os mais preparados.

“A Cebraspe possui um estilo próprio nos questionamentos, exigindo que o candidato responda certo ou errado, ressaltando que cada erro cometido elimina um acerto, então, na dúvida, é melhor deixar a questão duvidosa em branco, pois assim ele não corre o risco de perder a questão que realmente tem certeza”, orienta.

Bia Nogueira salienta que a Cebraspe costuma elaborar provas que se baseiam em casos concretos, mesclando vários assuntos na mesma questão (Foto: Divulgação)

Bia Nogueira reforça outra característica da Cebraspe, que gosta de adequar as questões ao contexto do concurso que está sendo aplicado. “Além disso, a banca costuma elaborar suas provas a partir de casos concretos, misturando assuntos de diversas matérias em apenas uma questão”, reforça.

O professor Marcão lembra que a prova cobrará conhecimentos gerais, como matemática e português, mas também os conhecimentos técnicos das áreas específicas. Para ser classificado, o candidato precisará ter nota superior a oito pontos na prova de Conhecimentos Básicos; alcançar mais de 18 pontos na prova de Conhecimentos Específicos; e garantir mais de 30 pontos no conjunto das provas.

Os postos de trabalho contemplam 12 ênfases de atuação, voltadas para profissionais de nível médio técnico, com seus respectivos registros em Conselho de Classe. São eles: Ênfase 1: Enfermagem do Trabalho; Ênfase 2: Inspeção de Equipamentos e Instalações; Ênfase 3: Logística de Transportes – Controle; Ênfase 4: Manutenção – Elétrica; Ênfase 5: Manutenção – Instrumentação; Ênfase 6: Manutenção – Mecânica; Ênfase 7: Operação; Ênfase 8: Operação de Lastro; Ênfase 9: Projetos, Construção e Montagem – Elétrica; Ênfase 10: Projetos, Construção e Montagem – Mecânica; Ênfase 11: Segurança do Trabalho; Ênfase 12: Suprimento de Bens e Serviços – Administração.

Serviço concurso Petrobras (PSP RH 2023.1)

• Inscrições: até 17 de março de 2023

• Taxa de inscrição: R$ 62,79

• Data das provas: 30 de abril de 2023

• Remuneração: mínima de R$ 5.563,90

https://www.cebraspe.org.br/concursos/petrobras_23_nm