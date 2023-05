Saiba como será a cerimônia de coroação do rei Charles III

A ansiedade para a coroação do rei Charles III está agitando os britânicos e os internautas. A família real britânica divulgou imagens das roupas que serão usadas durante a cerimônia, que está marcada para acontecer no sábado (6), na Abadia de Westminster, em Londres.

As fotos, que foram compartilhadas pela família, mostram vestes históricas que já fizeram parte de uma coleção, usadas por membros da monarquia. Charles III vai usar vestimentas que fizeram parte das coroações de:

George IV (1821)

George V (1911)

George VI (1937)

rainha Elizabeth II (1953)

Entre os itens, o público vai poder ver o "manto imperial", a "luva de coroação" que já são peças clássicas de coroações da família real britânica. O manto é feito com tecido de ouro, com assessórios de ouro e prata, juntamente com arranjos em seda. O fecho tem formato de uma águia, sendo uma das peças mais antigas da coleção, produzida em 1821.

A luva, que é colocada na mão direita, é feita de couro branco e tem bordados com símbolos nacionais, sendo confeccionada em 1937. Além disso, há também uma "supertúnica", bordada em 1911, e um cinto feito para a coroação do rei George VI, em 1937.

(Divulgação / Família Real Britânica) (Divulgação / Família Real Britânica)

(Divulgação / Família Real Britânica) (Divulgação / Família Real Britânica)