Saiba como será a partilha de bens de Wanessa Camargo com o ex-marido

Agora no processo de separação, Wanessa Camargo e Marcus Buaiz irão passar por uma partilha de bens. A informação é do jornal Extra, que ainda detalha o valor do patrimônio do empresário, que é bilionário. Ao todo, os dois passaram 17 anos juntos.

Natural de Espírito Santo, Marcus Buaiz é um dos grandes herdeiros do estado, e detém de diversas redes locais - como empresas de comunicação, alimentos e shoppings. Ele é sócio do Grupo Buaiz que, por ano, chega a faturar R$ 500 milhões.

Contudo, ainda segundo a publicação, a fortuna do milionário é ainda maior que isso. Já vivendo separado da esposa, Marcus Buaiz divide a vida entre a cidade e a terra natal, enquanto Wanessa está em um apartamento em São Paulo.

Dentro do acordo do casal está uma mansão em Alphaville, em São Paulo, idealizada por Wanessa. A cantora, inclusive, é quem deve ficar com o imóvel para viver com as crianças.

Marcus Buaiz, por sua vez, detém um patrimônio de R$ 4 bilhões devido os seus empreendimentos. Entre seus parceiros de negócio, inclusive, está o cantor Thiaguinho.