Saiba como será o Carnaval de Ivete Sangalo e Claudia Leitte

Daniela Mercury, Ivete Sangalo e Claudia Leitte anunciaram sua programação de Carnaval e quando as divas da festa entram em ação, fica difícil não acessar na memória cada experiência já vivida na folia de rua mais cobiçada do mundo. O Carnaval será diferente, dentro de casa, mas não por isso sem a emoção que lhe é característica.

Para ajudar o leitor a viver essa festa, o CORREIO apresenta uma série de ações no projeto Correio Folia em Casa, que homenageia Moraes Moreira com o slogan ‘É Carnaval. Mesmo em casa, tamo junto’. Com reportagens especiais, programas ao vivo e podcasts, o jornal convida seu leitor a curtir a data. Nesta matéria, por exemplo, reunimos as divas do Carnaval e uma lista de lives para se programar.

“A proposta do Carnaval virtual é ser criança, se colocar no lugar de fazer uma folia possível”, convida Daniela, sobre a live que fará na sexta-feira (veja detalhes da festa da Rainha). À espera do Carnaval “como uma criança espera Papai Noel”, Claudia Leitte conta que a expectativa é grande para a festa que esse ano será ao lado, literalmente, de Ivete Sangalo.

As duas vão “puxar o trio” no sábado (13), na live O Trio: Ivete, Claudia e Você, com transmissão às 17h30 no Multishow e no canal das cantoras no YouTube. “Me preparei psicologicamente, mas o coração ficou triste quando vi que não ia ter rua. A gente espera pelo Carnaval com expectativa, a gente sonha”, confessou Claudia, durante encontro virtual com jornalistas de todo o Brasil, na tarde desta segunda-feira (8).

Ivete acrescentou que a expectativa se dá porque todo mundo gosta de Carnaval, afinal é quando consegue “dar uma desopilada”. “É a festa que mais aglomera, sem dúvida, e por isso os encontros ficam inesquecíveis. Mas para o bem da própria festa, o recolhimento é uma forma consciente de lidar com essa responsabilidade”, explica a artista que abriu a temporada de lives na pandemia, ao se apresentar de pijama em casa, em abril do ano passado.

Pé na jaca

Sem revelar muitos detalhes sobre o show que terá cerca de três horas de duração, Ivete conta que estão preparando um repertório que faça valer o convite e mexa com todas as memórias afetivas dos fãs. “Quando a gente toca nossas músicas, sinto o cheiro da Avenida. Está tudo conectado, a gente está precisando mesmo desse carinho, desse calor”, comemora Claudia.

Então Ivete conta que o show está sendo desenvolvido “naquela pegada do trio elétrico”. “Precisa inovar muito tendo um negócio 'power' como o trio?”, questiona Ivete. Claudia, então, completa: “O trio elétrico já é uma coisa sensacional que não tem em lugar nenhum do mundo. O que acontece no trio? A gente leva música em cima do caminhão, a nossa alegria, junto com a alegria do povo. Ou seja, é o trio”, diz, dando pistas.

Mesmo sem revelar as músicas, as artistas garantem que farão tudo juntas. “Importante falar do desejo de não fazer nada separado. A pandemia nos separou, impossibilitou de reunir, então é para o nosso bem e de quem vai assistir. Seja o folião frequente, ou aquele que está precisando desse aconchego, de ligar a televisão e assistir algo que não remeta ao medo”, explica Ivete. “A gente vai enfiar o pé na jaca”, diz Claudia.

Questionadas sobre a possibilidade dessa parceria virar uma turnê depois do Carnaval, as cantoras revelam que há, sim, uma chance. “Mas isso é assunto para depois da pandemia, quando tiver certeza e segurança. Até lá a gente faz uma live babadeira”, desconversa Ivete. “Por enquanto ainda é um sonho. Só depois que sair a vacina e todo mundo tiver imunizado”, reforça Claudia.

Enquanto isso não acontece, Ivete deixa o convite para que todos assistam à live, no sábado, e Claudia justifica dizendo que “estamos matando nossa vontade e a do povo de ter um trio-elétrico para ir atrás”. “Sem dúvida, a falta do público será sentida, mas vamos levar toda energia do Carnaval para dentro da casa das pessoas”, garante Ivete.

Lives e shows para curtir no Carnaval

Alerta Geral

Grupo Miudinho, Rogério Bambeia, Eduardinho FM, Xande de Pilares e Délcio Luiz

Quinta-feira (11), às 21h30, página oficial do bloco no YouTube (/blocoalertageral)

Daniela Mercury

Sexta-feira (12), às 20h30, no canal do YouTube da cantora e em nove TVs públicas

Lincoln & Duas Medidas, Lá Fúria, O Poeta, A Dama

Sexta-feira (12), às 20h, simultaneamente nos canais oficiais dos artistas no YouTube

Ivete Sangalo e Claudia Leitte

Sábado (13), às 17h30, no Multishow e no canal das cantoras no YouTube

Harmonia do Samba, Parangolé e Léo Santana

Sábado (13), às 21h, no canal oficial do evento no YouTube (/encontrodefenomenos)

Maria Bethânia

Sábado (13), às 22h, com transmissão gratuita do Globoplay

Carnaval do Pelô 2020

Tatau, Luiz Caldas, Irmãos Macêdo

Sábado (13), às 19h, às 20h e às 21h, respectivamente

Bloco Berço Elétrico

Sábado (13), às 14h, pelo canal do grupo infantojuvenil no YouTube (/bercoeletrico)

Bell Marques

Domingo (14), às 16h, no canal do artista no YouTube

Esperando o Momo 2021

Banda de sopro e percussão Recordar

Domingo (14), às 15h, no canal do Bloco Quero Ver o Momo no YouTube

Os Carnavais de Moraes

Projeto Correio Folia em Casa homenageia Moraes Moreira com artistas como Daniela Mercury, Paulinho Boca de Cantor, Larissa Luz, Margareth Menezes e Márcio Victor.

Terça-feira (16), às 14h, nas redes sociais do CORREIO