Saiba como será o São João do É o Tchan

Os pagodeiros do É o Tchan está com a agenda lotada durante o período junino. O grupo, que lançou recentemente em todas as plataformas digitais a música Encaixadinha, fará apresentações na Bahia, em São Paulo e no Distrito Federal.

No dia do São João, sexta (24), Beto Jamaica e Compadre Washington estarão à frente do trio do maior arrastão junino do interior puxando o Forró Veroska - que este ano completa 20 anos - a partir das 17h, nas ruas de São Sebastião do Passé.

No sábado (25), o município baiano de Paratinga vai comemorar o aniversário da cidade na Praça Pública, a partir das 23h, ao som do É o Tchan. Todo mundo lá porque é gratuito.

Já no domingo (26), também a partir das 23h, é a vez da cidade de Brazlândia (DF) celebrar seus 89 anos de existência com o show da banda na Praça do Laço.