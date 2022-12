Saiba como usar máscara em barra da B.O.B para seu cabelo

Ter um bom cronograma capilar durante o ano inteiro faz toda diferença para a saúde dos cabelos e a marca brasileira Bars Over Bottles (B.O.B) possui linha de máscara em barra ideal para uma hidratação profunda em todas as estações.

Com ativos naturais, a máscara capilar em barra da B.O.B é grande aliada na tarefa de manter os fios hidratados e saudáveis. Porém, além de escolher a máscara certa para o dia a dia, fatores como fórmulas sem adições químicas, parabenos e outras substâncias que podem ser nocivas à saúde a longo prazo também são super importantes para garantir resultados ainda desejados e duradouros.

Na dúvida sobre qual máscara em barra é a melhor para o seu tipo de cabelo? Uma das sugestões é a Máscara Capilar Hidratação. O produto possui todos os benefícios do cronograma capilar, pois nutre, hidrata e fortalece os fios de uma só vez. Sua fórmula traz a proteína de quinoa, que restaura a queratina dos fios e o óleo de argan, que é rico em ômegas e ajuda a combater o frizz. Já o mel de yacon confere um brilho intenso aos cabelos.

Outra máscara de hidratação líder na rotina de cuidados é a Máscara Capilar Definição para cabelos crespos e cacheados. Essencial para completar a rotina de haircare das cacheadas: a Máscara Capilar Definição tem alta concentração de agentes que penetram no fio, hidratando profundamente, além de modelar e definir de uma só vez. É a chance perfeita de dizer adeus ao ressecamento dos cabelos e ser feliz com a definição prolongada e controle do frizz.

Além de nutrição para o dia a dia, o uso das máscaras capilares em barra hidratam, amaciam e protegem os fios de agressões diárias, como uso de secador ou água muito quente. Por conter ativos naturais livres de químicos, você pode apostar nas máscaras sem medo e ter hidratação profunda diariamente.

Porque escolher a máscara capilar em barra?

Diferente das máscaras capilares convencionais, as máscaras capilares em barra da B.O.B possuem ingredientes incríveis, naturais e de alta performance. Mas o que se destaca como grande diferencial é a iniciativa não poluente que evita o uso de plásticos e excesso de água.

Ao invés de estar engarrafada, a máscara sólida vem em formato em barra seca garantindo ainda mais praticidade durante o uso. E isso garante ao consumidor a chance de abrir mão das grandes vilãs de todos os tempos: as embalagens plásticas, que acabam na natureza e causam impactos ambientais.

Todas as máscaras capilares em barra também são cruelty free, ou seja, sem testes ou atividades em animais, tornando a linha 100% vegana e uma verdadeira revolução na hora de cuidar dos fios.

Este conteúdo não reflete nem total nem parcialmente a opinião do Jornal Correio e é de inteira responsabilidade do seu autor.