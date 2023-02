Saiba como voltar à rotina saudável depois do Carnaval

A espera pelo Carnaval gera expectativas altas, é verdade. Mas, tão grande quanto a empolgação do antes é a preocupação com as consequências do depois. João Pedro de Jesus, 19, que o diga. Acostumado com rotinas intensas de treino, na academia e também nos jogos de futebol com os amigos, o jovem já está preocupado com os efeitos da folia. "Nem sou de perder noites nem nada assim, mas mudar os hábitos por tantos dias seguidos interfere nos resultados. Ano passado rolou um cansaço, e precisei ter paciência para reequilibrar os treinos e a alimentação", relembra.

O drama de João é o mesmo de muitos foliões, e se preocupar com os malefícios futuros causados pela festa é o primeiro passo. Por outro lado, as notícias são boas para quem já costuma cuidar bem da nutrição e pratica atividade física com frequência. "Mais importante do que se cuidar após momentos festivos é manter esses cuidados por toda vida. Foque nos benefícios que essas escolhas diárias trazem para seu bem-estar a longo prazo. É possível levar uma vida saudável, equilibrada e sem privações severas", aconselha Vanessa Brasileiro, 30, nutricionista com atuação na área clínica e esportiva.

Quando o assunto é alimentação, a preocupação deve ir muito além de engordar ou emagrecer. Para além da estética, consumir certas substâncias podem desregular o funcionamento pleno do organismo. "Todos esses fatores sobrecarregam nosso corpo, principalmente, o fígado e intestino, podendo causar sintomas indesejáveis, como letargia, cansaço, dores de cabeça, queda de imunidade e desconforto gástrico. Por esses motivos, devemos ter uma atenção redobrada com a alimentação pós carnaval, para ofertar nutrientes necessários ao nosso organismo, facilitando o processo de eliminação das toxinas", explica Vanessa.

Foco na missão

Por outro lado, manter o corpo em movimento também é indispensável para reduzir os danos dos excessos. Porém, voltar à rotina de treinos logo após a folia pode ser desafiador. A principal dica é ir devagar, respeitando o seu ritmo e os limites do seu corpo.

"Existe essa falsa ideia de que é preciso 'correr atrás do prejuízo' para se recuperar dos excessos, mas toda essa pressa pode gerar lesões. O ideal é voltar aos poucos, sempre com progressões de cargas. E também é interessante focar nos aeróbicos", recomenda Jorginho Ferreira, 31, treinador físico, médico ortomolecular e fisiculturista.

O especialista também recomenda ficar de olho na suplementação, principalmente de vitaminas que auxiliam no fortalecimento da imunidade. "Sem dúvida, é normal as pessoas ficarem gripadas após a folia, quando a imunidade tende a baixar devido aos dias de bebida, má alimentação e noites perdidas. Alguns suplementos podem auxiliar na melhora da imunidade", garante.

Confira 10 dicas dos especialistas para voltar à rotina de exercícios e reequilibrar a alimentação

Volte, mesmo sem vontade Se mantenha ativo e pratique atividade física que goste. O ideal é, no mínimo, três vezes por semana - mas qualquer movimentação é válida. O tempo de execução vai de 30 minutos a uma hora.

Se mantenha ativo e pratique atividade física que goste. O ideal é, no mínimo, três vezes por semana - mas qualquer movimentação é válida. O tempo de execução vai de 30 minutos a uma hora. Estabeleça uma rotina de treinos "Definir horários ajuda bastante. Se possível, busque algum profissional pra te ajudar no treinamento", aconselha Jorginho.

"Definir horários ajuda bastante. Se possível, busque algum profissional pra te ajudar no treinamento", aconselha Jorginho. Detox consciente Aposte numa alimentação equilibrada, mas evite restrições severas. "Seu corpo está em fase de recuperação e precisa de nutrientes. Aumente o consumo de alimentos naturais, como frutas, legumes, hortaliças, raízes, grãos e proteínas", sugere Vanessa.

Aposte numa alimentação equilibrada, mas evite restrições severas. "Seu corpo está em fase de recuperação e precisa de nutrientes. Aumente o consumo de alimentos naturais, como frutas, legumes, hortaliças, raízes, grãos e proteínas", sugere Vanessa. Organize o sono É nesse momento que o organismo produz diversos hormônios para as funções orgânicas e também renovação celular. Tenha, em média, de seis a oito horas de sono por dia.

É nesse momento que o organismo produz diversos hormônios para as funções orgânicas e também renovação celular. Tenha, em média, de seis a oito horas de sono por dia. Beba água Aumente o consumo de água. Beba, no mínimo, dois litros por dia. "Sugiro fazer um cálculo para ter a média de quanto ingerir. Multiplique 35 ml pelo seu peso", ensina a nutricionista.

Aumente o consumo de água. Beba, no mínimo, dois litros por dia. "Sugiro fazer um cálculo para ter a média de quanto ingerir. Multiplique 35 ml pelo seu peso", ensina a nutricionista. Priorize os superalimentos Para o organismo se recuperar melhor, uma alimentação balanceada e rica, com maior ação antioxidante e anti-inflamatória é indispensável. Aposte: gengibre, cúrcuma, couve, limão, castanha do pará e frutas vermelhas.

Para o organismo se recuperar melhor, uma alimentação balanceada e rica, com maior ação antioxidante e anti-inflamatória é indispensável. Aposte: gengibre, cúrcuma, couve, limão, castanha do pará e frutas vermelhas. Aposte nos chás Inclua chás na sua rotina: verde, hortelã, gengibre, dente de leão e alecrim. Eles ajudam no processo de redução da retenção, melhora o processo digestivo e age como anti-inflamatório natural. Uma xícara (200ml) é o suficiente no dia.

Inclua chás na sua rotina: verde, hortelã, gengibre, dente de leão e alecrim. Eles ajudam no processo de redução da retenção, melhora o processo digestivo e age como anti-inflamatório natural. Uma xícara (200ml) é o suficiente no dia. Considere suplementos "O ideal é que usem antes, durante e depois da festa. Para dosagem ideal, procure a ajuda de um profissional especializado", alerta o treinador físico. Vitamina C, vitamina D3 e glutamina são boas alternativas para revigorar a imunidade.

"O ideal é que usem antes, durante e depois da festa. Para dosagem ideal, procure a ajuda de um profissional especializado", alerta o treinador físico. Vitamina C, vitamina D3 e glutamina são boas alternativas para revigorar a imunidade. Devagar e sempre Não se engane: a pressa é inimiga dos bons resultados. Evite lesões e sobrecargas nutricionais

respeitando os seus limites e tendo paciência.