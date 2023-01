Saiba em qual academia Caetano Veloso tem ido em Salvador para manter a forma

Tá pago! Caetano Veloso, que está passando uma temporada de férias em Salvador, tem cumprido uma rotina de treinos de musculação. Nesta segunda-feira (23), o cantor compartilhou nas redes sociais um vídeo em que mostra ele realizando uma sequência de exercícios, acompanhado de um personal trainer. “A semana está só começando”, disse na legenda o artista de 80 anos.

O santo-amarense, que passou réveillon na capital baiana, treina musculação na Villa Forma, academia que fica no bairro do Rio Vermelho, onde o cantor possui uma residência. Os treinos antecedem os primeiros shows de 2023 do artista. No próximo sábado (28), ele irá participar do show de Gilberto Gil, no primeiro dia do Festival de Verão. Já nos próximos dias 4 e 5 de fevereiro, Caê irá se apresentar na Arena Jeunesse, no Rio de Janeiro, com a turnê Meu Coco.

Em sua temporada pela capital baiana, Caetano Veloso tem circulado por ecléticos pontos da capital baiana, especialmente na região do Rio Vermelho. Na semana passada, por exemplo, ele foi visto ao lado de amigos, como Heitor Reis e Cláudio Leal, na plateia do show de Mãeana - nora de Gilberto Gil -, na Casa da Mãe. Já no último dia 14, o artista prestigiou o show de Magary Lord na Casa Rosa.