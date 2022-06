Saiba o que chega em julho na Netflix

SÉRIES

Stranger Things 4: Volume 2 (1/7)

Separados, mas sempre determinados, nossos heróis têm um futuro assustador pela frente. Mas esse é só o começo. O começo do fim.



Sintonia: Temporada 3 (13/7)

Doni se preocupa com o preço da fama, Rita pensa em mudar de carreira e Nando reflete sobre o caminho que escolheu. Tudo está em jogo.



Rebelde: Temporada 2 (27/7)

Esta série para jovens adultos está de volta com uma nova temporada.

Uncoupled (29/7)

Abandonado depois de 17 anos de namoro, um corretor de imóveis encara a vida de solteiro, gay e quarentão em Nova York. Estrelado por Neil Patrick Harris.



Resident Evil: A Série (14/7)

Quase três décadas após a descoberta de um vírus mortal, um surto revela os segredos obscuros da Umbrella Corporation. Baseada na franquia de terror.



Control Z: Temporada 3 (6/7)

Sofia, Javi e os amigos tentam seguir em frente no último ano, mas atividades hackers de uma conta conhecida atrapalham os planos.

Virgin River: Temporada 4 (20/7)

Mel encara sua nova realidade, o passado de Jack ameaça o futuro e chega gente nova em Virgin River.

Uma Advogada Extraordinária (13/7)

Recém-contratada por um escritório de advocacia, uma jovem brilhante e excêntrica no espectro autista enfrenta desafios dentro e fora do tribunal.

Match VIP (15/7)

Usando os serviços de uma agência especializada em encontros com pretendentes cobiçados, uma mulher divorciada planeja se vingar da amante do ex-marido.

Boo, Bitch (8/7)

É o último ano da escola, e duas amigas estão prontas para curtir a vida ao máximo! O único problema é que agora uma delas é um fantasma.



Os Segredos de Manscheid: Temporada 2 (8/7)

Morando na cidade grande, Luc Capitani aceita um trabalho novo e se envolve na investigação de um assassinato ligado ao submundo do crime.

Farzar (15/7)

Vivendo em uma colônia humana em um mundo alienígena, príncipe Fichael jura acabar com o mal do mundo. Até que ele descobre que o pai é o maior vilão de todos. Produzida pelos mesmos criadores de Paradise Police.

Vidrados: Temporada 3 (22/7)

A oficina do vidro recebe 10 novos artistas talentosos para desafios divertidos inspirados no espaço sideral, no circo, nos sete pecados capitais e muito mais.

The Beauty Queen of Jerusalem: Temporada 2 (29/7)

O ataque a Rosa em 1929 afeta seu casamento e o futuro de seu irmão. Em 1939, Luna sofre por amor, mas reencontra a felicidade com um homem proibido.

Manifest: Temporada 1 (15/7)

Um avião aterrissa misteriosamente cinco anos depois da decolagem, levando os passageiros a viverem a estranheza de retornar a um mundo que seguiu a vida sem eles.

Manifest: Temporada 2 (15/7)

Assombrada por visões perturbadoras, a família Stone busca outros passageiros do voo 828 e tenta mudar o próprio destino.

Manifest: Temporada 3 (15/7)

Entre revelações e acontecimentos avassaladores, outros passageiros começam a ouvir os chamados.

FILMES

Agente Oculto (22/7)

Um agente oculto da CIA descobre segredos da agência e é caçado mundo afora por um dissidente sociopata que coloca sua cabeça a prêmio. Dirigido pelos Irmãos Russo e estrelado por Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas e Regé-Jean Page.



A Fera do Mar (8/7)

Uma menina entra escondida no navio de um grande caçador de monstros marinhos. Juntos, eles iniciam uma jornada épica por águas desconhecidas. Com Karl Urban, Jared Harris e Dan Stevens.



Persuasão (15/7)

Oito anos após ser persuadida a não se casar com um homem de origem humilde, Anne Elliot tem uma segunda chance no amor. O filme é estrelado por Dakota Johnson, Cosmo Jarvis e Henry Golding.



Olá, Adeus e Tudo Mais (6/7)

Clare e Aidan combinam de terminar a relação antes da faculdade, sem mágoas. Mas o encontro de despedida promete ser inesquecível. Estrelado por Jordan Fischer.



Continência ao Amor (29/7)

Apesar das diferenças e contra todas as probabilidades, uma cantora (Sofia Carson) e um militar (Nicholas Galitzine) se apaixonam perdidamente.

Você Radical com Ranveer Singh e Bear Grylls (8/7)

Neste especial interativo, você pode ajudar o superastro Ranveer Singh e o aventureiro Bear Grylls a enfrentar o deserto sérvio e achar uma flor rara.

Ligações Perigosas (8/7)

A estudiosa Célène se apaixona pelo rebelde Tristan, sem saber que faz parte de uma aposta entre ele e Vanessa, a rainha das redes sociais da escola.

O Sol de Amalfi (13/7)

Vincenzo e Camilla colocam o amor à prova em uma viagem para a Costa Amalfitana. Seus amigos Furio e Nathalie também vivem grandes paixões.

Cine Holliúdy (Em Breve)

A chegada da televisão no interior do Brasil, nos anos 1970, ameaça o cinema de uma cidade. Agora, o dono vai ter que usar a criatividade para que seu negócio sobreviva. Dirigido por Halder Gomes.

Bons Meninos (1/7)

Ao serem convidados para uma festa, três garotos ingênuos (Jacob Tremblay, Keith L. Willians e Brady Noon) se metem nas maiores encrencas por causa de um drone quebrado e da expectativa pelo primeiro beijo.

Extraordinário (31/7)

Um menino que estudou em casa a vida inteira vai para uma escola tradicional, onde precisa fazer amizade com colegas que o atormentam por ter um rosto diferente. Com Jacob Tremblay, Owen Wilson e Julia Roberts.

O Culto de Chucky (1/7)

Depois de uma série de assassinatos na clínica onde está internada, Nica Pierce começa a questionar a existência de Chucky.

Conor McGregor: Tudo Pelo Título (1/7)

Da pobreza aos carros de luxo e casacos de pele, o campeão de MMA irlandês mostra todos os altos e baixos de sua ascensão à fama.

DOCUMENTÁRIOS E ESPECIAIS

O Assassino da Minha Filha (12/7)

Depois de lutar durante décadas para levar o assassino da filha à justiça na França e na Alemanha, um pai toma medidas extremas. Documentário sobre um crime real.

D. B. Cooper: Desaparecimento no Ar (13/7)

Em 1971, um homem sequestrou um avião, saltou de paraquedas com o dinheiro roubado e saiu impune. Décadas depois, sua identidade ainda é um mistério.

Street Food: EUA (26/7)

Esta temporada de Street Food destaca cozinheiros, churrasqueiros, taqueros, loncheros e heróis da culinária nos Estados Unidos.

Nunca deixe de sonhar: A vida e o legado de Shimon Peres (13/7)

Na política, todos buscam o poder. Shimon Peres buscou a paz. Sua influência e integridade foram essenciais para a fundação e a preservação de Israel.

Assassinos Indianos: O Estripador de Déli (Em Breve)

Bilhetes e corpos mutilados deixados do lado de fora de uma prisão em Déli levam a polícia a caçar um assassino experiente que tem raiva do sistema.

O Homem Mais Odiado da Internet (27/7)

Nova série documental sobre a luta de uma mulher contra o inescrupuloso dono de um site pornográfico.

CRIANÇAS E FAMÍLIA

Série Grandes Jornadas Pokémon: Parte 3 (8/7)

Goh segue os conselhos de Ash e aperfeiçoa suas habilidades. Cada batalha é um treino para que Ash seja o melhor no Campeonato da Coroação Mundial!

My Little Pony: A New Generation: Sing-Along (18/7)

Uma jovem pônei faz novas amizades em sua missão para trazer a magia de volta ao mundo nesta versão musical de My Little Pony: Nova Geração.

Kung Fu Panda: O Cavaleiro Dragão (14/7)

O lendário guerreiro Po se une a uma cavaleira inglesa na missão para recuperar armas mágicas, restaurar sua reputação e salvar o mundo!



O Mundo de Karma: Temporada 3 (7/7)

Karma cresce como filha, irmã e artista. Seja fazendo novos amigos ou defendendo o que é certo, ela transforma o mundo com muita rima e diversão.

Jurassic World: Acampamento Jurássico: Temporada 5 (21/7)

A série de animação ambientada no mundo da famosa franquia está de volta para uma nova temporada.

A Casa Mágica da Gabby: Temporada 5 (25/7)

Esta série ambientada em uma casa de bonecas cheia de minimundos incríveis e habitada por gatinhos fofinhos está de volta para uma nova temporada.

ANIME

O Tio de Outro Mundo (4/7)

Após ficar em coma por 17 anos, um homem de meia-idade acorda falando uma língua desconhecida e exibindo poderes mágicos.

Detetive Conan: O Dia a Dia de Zero (29/7)

Um detetive que também é policial e criminoso tenta equilibrar as três identidades neste spin-off de Detetive Conan.

One Piece: New Episodes (22/7)

Com seus amigos capturados pelo governo, os Chapéus de Palha se preparam para um grande ataque contra os militares da ilha de Enies Lobby.