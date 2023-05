Saiba o que chega em junho à Netflix

MÊS DO AMOR

Ricos de Amor 2 (2/6/2023)

Paula deixa o Rio de Janeiro para voltar ao trabalho como médica voluntária na Amazônia. Teto bola um plano para acompanhá-la, sem pensar nos problemas que pode criar.



Casamento às Cegas: Brasil - Temporada 3 (7/6/2023)

Será que o amor verdadeiro vai nascer nas cabines? Camila Queiroz e Klebber Toledo acompanham um novo grupo de homens e mulheres em busca de conexões reais.



Através da Minha Janela: Além-mar (23/6/2023)

Depois de um ano separados, Raquel e Ares se reencontram para uma viagem romântica. Mas será que esse amor vai resistir a novas tentações e inseguranças?



A Descoberta Perfeita (23/6/2023)

Uma editora de moda vê seu retorno profissional ameaçado ao descobrir que o desconhecido que beijou em uma festa é seu novo colega de trabalho — e filho da chefe.



LUZ, CÂMERA…AÇÃO

Arnold (7/6/2023)

Esta série documental intimista retrata a vida e a carreira multifacetada de Arnold Schwarzenegger, campeão de fisiculturismo, astro de Hollywood e político.

Resgate 2 (16/6/2023)

Depois de escapar da morte por um triz, o mercenário Tyler Rake encara mais uma missão perigosa: resgatar a família de um criminoso implacável.



The Witcher: Temporada 3 Volume 1 (29/6/2023)

A série de fantasia indicada ao Emmy® está de volta para uma nova temporada.



SÉRIES

Black Mirror: Temporada 6 (Em breve)

A série de ficção científica indicada ao Emmy® volta para uma nova temporada.



Três Dias que Mudaram Tudo (1/6/2023)

Os funcionários da usina nuclear de Fukushima Daiichi precisam enfrentar um desastre inédito. Será que eles são heróis ou culpados?

Eu Nunca...: Temporada 4 (8/6/2023)

Enfim, chegou o último ano! Entre dilemas sobre faculdades, crises de identidade e paixões não superadas, será que Devi e a galera estão prontos para enfrentar o futuro?

Glamorous (22/6/2023)

Marco Mejia, um jovem queer, se sente estagnado na vida. Até que começa a trabalhar para uma ex-modelo e magnata dos cosméticos. Será que Marco vai conseguir lidar com o novo trabalho e as confusões na vida amorosa?

Este Mundo Não Vai me Derrubar (9/6/2023)

Um velho amigo voltou para casa e Zerocalcare quer ajudá-lo a encontrar um novo lugar no mundo. Mas qual é o caminho certo a seguir?

Cães de Caça (9/6/2023) Produção coreana

Três amigos que trabalham para um agiota bonzinho se reúnem para derrotar um concorrente impiedoso que se aproveita das pessoas mais vulneráveis.



Celebrity (Em Breve) Produção coreana

Fama, dinheiro e poder. Uma jovem quer se tornar a próxima grande celebridade do mundo glamoroso e cheio de escândalos dos influenciadores de Seul.

Barracuda Queens (5/6/2023)

Ao se afundar em uma dívida gigantesca, um grupo de garotas de um bairro rico de Estocolmo passa a roubar as casas vizinhas. Inspirada em uma história real.

Recursos Humanos: Temporada 2 (9/6/2023)

As criaturas do departamento de Recursos Humanos estão a postos para ajudar um novo grupo de humanos a lidar com noites de sexo casual e romances de escritório.

Valéria: Temporada 3 (2/6/2023)

Triângulos amorosos, aniversários e novas fases da vida marcam o início de mais uma década, e as quatro amigas estão de volta para encarar tudo isso juntas.

Queremos o Divórcio! (22/6/2023)

Nesta série de comédia romântica, um casal que parece perfeito decide se divorciar. É aí que a situação se complica.

A Ilha da Caveira (22/6/2023)

Após naufragar em uma ilha, um grupo de exploradores encontra inúmeras criaturas assustadoras, incluindo o macaco gigante Kong.

Titãs: Temporada 4 (25/6/2023)

No caminho de volta para casa, os Titãs enfrentam vários obstáculos, como uma poderosa seita com o objetivo de destruir o mundo.

Devil's Advocate (22/6/2023)

Na Cidade do Kuwait, uma advogada desafia a opinião popular e aceita o caso de um cliente polêmico: um jogador de futebol acusado de assassinar a esposa.

Mãe substituta (14/6/2023)

Uma mulher aluga seu útero para uma poderosa família de empresários mexicanos para salvar a vida de seu pai. Depois de dar à luz, ela acorda em um hospital onde recebe um bebê que nasceu com uma deficiência física. Anos depois, a vida a confrontará novamente com esse momento, apenas para descobrir a verdade.

Transformers: A Centelha da Terra (15/6/2023)

Com o apoio de uma família de humanos, uma nova geração de Transformers busca seu propósito enquanto protege a Terra contra ameaças malignas.

The price of glory (1/6/2023)

Este drama musical eletrizante acompanha quatro cantoras talentosas e os desafios que enfrentam no caminho da fama. O maior de todos? A empresária.

FILMES

Nimona (30/6/2023)

Acusado de um crime terrível, um cavaleiro pede ajuda a uma criatura para conseguir provar sua inocência. Mas o que acontece se ela for o monstro que ele jurou matar?

Irmãos por Escolha (11/6/2023)

Este documentário acompanha a jornada de jovens cadetes que buscam se tornar oficiais na maior academia militar do Brasil.

Casa da Mãe Joana (10/6/2023)

Quatro amigos vivem de farra em farra em um apartamento no Rio. Mas quando recebem um aviso de despejo, eles precisam fazer o que mais detestam: trabalhar.

Blumhouse's Fantasy Island (30/6/2023)

Um resort em uma ilha misteriosa promete realizar todos os desejos dos hóspedes. Mas esse sonho acaba se transformando em uma verdadeira luta pela sobrevivência.

DOCUMENTÁRIOS E ESPECIAIS

Tour de France: No Coração do Pelotão (8/6/2023)

Em meio a lágrimas e conquistas, esta série acompanha diversas equipes na edição de 2022 da competição de ciclismo mais desafiadora do mundo.

Na Cola dos Assassinos: Temporada 3(23/6/2023)

Investigadores reais contam histórias sobre assassinos cruéis, o trabalho para detê-los e as pessoas corajosas que conseguiram levá-los a julgamento.

Nosso Planeta 2 (14/6/2023)

Conheça os mistérios que envolvem os bilhões de animais que habitam a Terra nesta série documental sobre as grandes migrações no planeta.

CRIANÇAS E FAMÍLIA

Série Jornadas Supremas Pokémon: Parte 3 (23/6/2023)

Com a ajuda de amigos e parceiros Pokémon, Ash e Goh chegam ainda mais perto de realizar seus sonhos.

My Little Pony: Deixe sua Marca: Capítulo 4 (6/6/2023)

A malvada Opaline quer roubar as cutie marks dos pôneis e virar a Alicórnio mais poderosa de todas, a menos que Sunny, Hitch, Izzy, Pipp e Zipp consigam impedi-la.

Ninjago Ascensão dos Dragões (1/6/2023)

Poderes Ninja e a missão de lutar contra vilões que maltratam dragões? Essa dupla de adolescentes vai ter um trabalho e tanto pela frente.

Alvinnn!!! E os Esquilos Temporada 1 (1/6/2023)

Criados por um pai humano, um esquilo musical e seus irmãos fazem muita bagunça e aprendem lições valiosas pelo caminho.

Alvinnn!!! E os Esquilos Temporada 2 (1/6/2023)

Criados por um pai humano, um esquilo musical e seus irmãos fazem muita bagunça e aprendem lições valiosas pelo caminho.

ANIME

Black Clover: A Espada do Rei Mago (16/6/2023)

Um garoto destemido e sem poderes mágicos luta pelo título de Rei Mago, enfrentando quatro rivais que foram banidos e agora ameaçam destruir o Reino Clover.