Saiba o que chega em novembro na Netflix

SÉRIES

Cowboy Bebop (19/11/2021)

Esses caçadores de recompensas viajam pela galáxia atrás dos bandidos mais perigosos do universo. Eles estão prontos para salvar o mundo — se forem bem pagos, lógico! Baseada na aclamada série de anime.



Arcane (6/11/2021)

Em meio ao conflito entre as cidades-gêmeas de Piltover e Zaun, duas irmãs lutam em lados opostos de uma guerra entre tecnologias mágicas e convicções incompatíveis.



A Mais Pura Verdade (24/11/2021)

Um comediante vê sua vida virar de cabeça para baixo após uma noite desastrosa com o irmão e corre o risco de perder tudo o que conquistou. Estrelada por Kevin Hart e Wesley Snipes.

Big Mouth: Temporada 5 (5/11/2021)

Confissões românticas, broncas e boatos terríveis correm soltos com a chegada dos Besouros-do-amor e das Minhocas do Ódio.



Narcos: México: Temporada 3 (5/11/2021)

Novos líderes de cartéis disputam o poder. Enquanto a imprensa busca a verdade, agentes do governo se equilibram na tênue corda bamba entre a justiça e a corrupção.



Mestres do Universo: Salvando Eternia: Parte 2 (23/11/2021)

Depois que uma batalha catastrófica divide Eternia, Teela e uma aliança improvável precisam evitar o fim do Universo nesta sequência do clássico dos anos 80.

Elfos (28/11/2021)

Uma família viaja a uma ilha remota num arquipélago da Dinamarca buscando se reaproximar. Acontece que o lugar é habitado por seres monstruosos que inspiraram mitos e folclores: os elfos.

Refletidas (19/11/2021)

A vida próspera e invejável de uma pintora começa a se deteriorar depois que uma jovem brilhante ressurge em sua vida como uma sombra do que ela já foi.

Profecia do Inferno (19/11/2021)

Criaturas sobrenaturais mandam indivíduos para o inferno em condenações sangrentas e dão origem a um grupo religioso baseado no conceito de justiça divina.

Novo Mundo (20/11/2021)

Neste reality, seis celebridades usam estratégia e sabotagem para acumular uma moeda virtual que pode virar dinheiro real no último dia da estadia em uma ilha utópica.

Sunset - Milha de Ouro: Temporada 4 (24/11/2021)

O reality show que segue os melhores corretores de imóveis de Los Angeles volta para a quarta temporada.

Operação Ecstasy: Temporada 3 (21/11/2021)

Esperando mudar de vida, Bob aceita uma perigosa missão secreta para expor um informante na polícia, mas outra vez cruza com Ferry Bouman.

Assassinato do Primeiro-Ministro: Minissérie (5/11/2021)

Um homem alega ter testemunhado o assassinato do primeiro-ministro da Suécia, Olof Palme, mas ele pode estar mais envolvido no crime do que se imagina.

Amor: Verdade ou Consequência (11/11/2021)

Seis casais se submetem a um detector de mentiras neste reality show em que a verdade rende grandes prêmios em dinheiro.

Arranjo de Natal (17/11/2021)

Um improvável romance de Natal surge entre um famoso rapper e uma jornalista obstinada. Mas será que vai dar certo, apesar de suas diferenças?

Entrelinhas Pontilhadas (17/11/2021)

Um cartunista com a consciência personificada num tatu, reflete sobre suas opções de vida e amor não correspondido enquanto viaja com seu amigo para fora de Roma.



FILMES

Alerta Vermelho (12/11/2021)

O melhor investigador do FBI (Dwayne Johnson) persegue a ladra de arte (Gal Gadot) mais procurada do mundo. Ele só não esperava ter o maior golpista (Ryan Reynolds) de todos os tempos como seu aliado nessa missão.



7 Prisioneiros (11/11/2021)

Estrelado por Christian Malheiros e Rodrigo Santoro, o filme acompanha o jovem Mateus - que sai do interior para trabalhar em São Paulo. Chegando lá, acaba se tornando vítima de um sistema de trabalho análogo à escravidão.



Amor Sem Medida (17/11/2021)

Uma advogada divorciada (Juliana Paes) se apaixona por um carismático cardiologista (Leandro Hassum). Mas, quando a diferença de altura causa problemas, estará ela pronta para ouvir seu coração?



Vingança & Castigo (3/11/2021)

Sedento por vingança, o fora da lei Nat Love reúne seu bando para derrotar o impiedoso Rufus Buck, um criminoso que acabou de sair da prisão. Com Idris Elba, Regina King e Jonathan Major.



tick, tick...BOOM! (19/11/2021)

Às vésperas de fazer 30 anos, um compositor promissor (Andrew Garfield) lida com o amor, a amizade e a pressão para criar algo incrível antes que o tempo se esgote. Dirigido por Lin-Manuel Miranda.



Ferida (24/11/2021)

Uma ex-lutadora de MMA volta ao ringue para manter a custódia do filho e recomeçar sua carreira. Dirigido e estrelado por Halle Berry.



Reze pelas Mulheres Roubadas (19/11/2021)

Em uma região montanhosa do México repleta de papoulas, três garotas se refugiam na amizade para lidar com as provações de um cartel de drogas.

Identidade (11/10/2021)

Na Nova York dos anos 1920, uma mulher negra vê seu mundo virar de cabeça para baixo depois de se envolver com uma amiga de infância que finge ser branca. Estrelado por Tessa Thompson e Ruth Negga.

A Princesa e a Plebeia: As Vilãs também Amam (18/11/2021)

Quando uma inestimável relíquia de Natal é roubada, Margaret e Stacy recorrem à audaciosa Fiona e seu elegante ex. Estrelado por Vanessa Hudgens.

O Bom Velhinho Voltou (7/11/2021)

Quatro irmãs em conflito precisam aprender sobre união familiar na marra depois que o pai reaparece para o Natal na elegante mansão ancestral da família.

Um Menino Chamado Natal (24/11/2021)

O jovem Nikolas sai em busca de seu pai e acaba encontrando seu destino em uma terra mágica habitada por elfos.

Um Castelo para o Natal (26/11/2021)

Uma escritora americana quer comprar um castelo na Escócia, mas o dono mal-humorado não quer fazer negócio com ela. Um grande impasse com desfecho surpreendente.

A Família Noel (1/11/2021)

Jules odeia as festas de fim de ano. Mas, quando o avô fica doente, ele descobre o legado mágico da família e percebe que é o único que pode salvar o Natal.

Um Match Surpresa (5/11/2021)

Depois de conhecer o par perfeito em um aplicativo de namoro, uma escritora de Los Angeles (Nina Dobrev) descobre que foi enganada após viajar cinco mil quilômetros para surpreendê-lo no Natal.

Não Devíamos Ter Crescido (5/11/2021)

Incitado por uma solicitação de amizade, um quarentão irresponsável relembra seus relacionamentos desde os anos 1990, à procura de esperanças e sonhos que já não existem.

Yara (5/11/2021)

Uma promotora determinada é consumida pelo caso de uma menina de 13 anos desaparecida e faz de tudo para descobrir a verdade. Baseado em um caso real.

Para Sempre Felicidade (10/11/2021)

Três amigas vivem relacionamentos complexos e obstáculos da vida enquanto traçam seu próprio caminho rumo à felicidade.

Ama-me (19/11/2021)

Mehmet Ada Oztekin dirige este drama familiar centrado em um amargo reencontro entre mãe e filha.

Se Organizar Direitinho… (30/11/2021)

Uma comédia sobre o despertar sexual dirigida e coescrita por Paco Caballero (Encontros).

Mimadinhos (26/11/2021)

Três irmãos mimados são forçados a trabalhar depois que o pai finge perder tudo para ensinar uma lição aos filhos.

Querô (12/11/2021)

Um adolescente órfão enfrenta toda a brutalidade de um centro de detenção de menores, inclusive traficantes, um policial corrupto e outros detentos.

Uma História de Amor e Fúria (14/11/2021)

Em quatro épocas marcantes da história do Brasil, um guerreiro imortal vive o amor eterno em diferentes formas. Animação brasileira com dublagem de Selton Mello, Camila Pitanga e Rodrigo Santoro.

Bicho de Sete Cabeças (9/11/2021)

Um adolescente é internado em um hospital psiquiátrico após seu pai descobrir um baseado em seu casaco e passa por situações abusivas na instituição. Estrelado por Rodrigo Santoro.

Que horas ela volta? (18/11/2021)

Trabalhando como babá para uma família rica, Val (Regina Casé) crê em hierarquia e respeito. Mas seus valores são postos à prova após a visita da filha, que mostra uma outra visão sobre classe social. Dirigido por Anna Muylaert.

Eu Fico Loko (16/11/2021)

Sofrendo bullying na escola, com problemas em casa e buscando a própria identidade, um jovem nada popular usa as redes sociais para contar o que acontece em sua vida. Dirigido por Bruno Garotti e protagonizado por Christian Figueredo.

Rocketman (21/11/2021)

Em reabilitação, Elton John relembra suas origens humildes, as músicas atemporais e os momentos de inspiração e excesso. Baseado em sua verdadeira história e estrelado por Taron Egerton e Bryce Dallas Howard.

Millennium: A Garota na Teia de Aranha (1/11/2021)

Contratada para recuperar um programa poderosíssimo, a hacker Lisbeth Salander (Claire Foy) se vê envolvida em uma rede de mentiras inesperadamente familiar. Adaptação da série literária Millennium.

DOCUMENTÁRIOS E ESPECIAIS

A Máfia dos Tigres: A História de Doc Antle ( 17/11/2021)

O mundo de A Máfia dos Tigres fica ainda mais selvagem com esta série sobre Doc Antle, dono do Myrtle Beach Safari, e seu passado sombrio e tortuoso.

Caixa Postal 1142: O Campo Secreto para Nazistas nos EUA (2/11/2021)

Neste curta documental, veteranos da Segunda Guerra revelam um campo militar secreto nos EUA onde soldados judeus interrogaram prisioneiros de guerra nazistas.

Explicando - A Mente: Temporada 2 (19/11/2021)

Nossa mente é capaz de feitos incríveis, mas também pode atrapalhar as melhores intenções. Mergulhe na ciência por trás da criatividade, da lavagem cerebral e muito mais.

Na Cola dos Assassinos (4/11/2021)

Acompanhe o trabalho das equipes de investigação que precisaram resolver casos horripilantes de assassinatos em série.

Um Filme de Policiais (5/11/2021)

Neste documentário, as experiências vividas por dois policiais mostram de perto o esquema de corrupção da polícia mexicana.

A Última Floresta (7/11/2021)

Documentário e ficção se entrelaçam neste filme que retrata o cotidiano da tribo indígena Yanomami e a luta de seus integrantes para preservá-la.





CRIANÇAS E FAMÍLIA

Waffles + Mochi: Uma Festa Congelante (23/11/2021)

As visitas chegam à casa de Waffles e Mochi para comemorar o Dia do Gelo, a festa de inverno. Só tem um problema: o Dia do Gelo não existe!

Johnny Test e a Grande Viagem do Bolo de Carne (16/11/2021)

Acompanhe Johnny e Dukey em uma jornada épica e interativa para encontrar o bolo de carne perfeito e evitar ter que comer o jantar preparado pelo pai.

Farejando Novos Mundos (18/11/2021)

Em um futuro próximo, cientistas da Terra enviam um grupo de cachorros geneticamente modificados para explorar a galáxia em busca de um novo planeta para chamar de lar.

Ridley Jones: A Guardiã do Museu: Temporada 2 (2/11/2021)

A mágica do museu continua, e a corajosa Ridley conta com novos amigos para enfrentar missões ainda mais arriscadas.

Kayko e Kokosh: Temporada 2 (17/11/2021)

A série de animação baseada nas aclamadas tirinhas de Janusz Christa volta para a segunda temporada.

Flummels: Extintos! (19/11/2021)

Duas criaturinhas fofas e peludinhas viajam acidentalmente para o futuro... onde elas estão extintas! Será que essa dupla em forma de donut pode salvar a própria espécie?

Goosebumps 2: Halloween Assombrado (15/11/2021)

Três adolescentes passam o Halloween tentando deter um livro mágico que traz personagens das histórias de "Goosebumps" para o mundo real.

Trolls (16/11/2021)

A Princesa Poppy e o rabugento Tronco embarcam em uma grande aventura! Eles precisam salvar os companheiros Trolls que foram capturados por Berguens famintos.

Aya e a Bruxa (1/11/2021)

No mais novo filme do renomado Studio Ghibli, uma garota órfã e determinada é adotada por uma bruxa egoísta e acaba descobrindo que tem poderes mágicos.





ANIME

Super Crooks: Temporada 1 (25/11/2021)

Johnny Bolt recruta um grupo de vilões esfarrapados para um último golpe. O alvo: um implacável chefão do crime com superpoderes. O que poderia dar errado?