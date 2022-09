Saiba o que o Vitória precisa fazer na última rodada para subir para a Série B

O Vitória ganhou do Figueirense por 1x0, no Barradão, neste domingo (18), e ficou em situação favorável para conquistar o acesso na última rodada do quadrangular decisivo da Série C, que será disputada no próximo sábado, dia 24.

O time baiano é o segundo colocado do grupo C, com oito pontos. A equipe catarinense tem seis, em terceiro lugar. Os dois disputam a última vaga disponível no grupo, já que o ABC se garantiu na Série B de 2023 ao ganhar do Paysandu no sábado, por 1x0, resultado que eliminou os paraenses.

O cenário da última rodada é o seguinte: o Vitória enfrentará o Paysandu em Belém, enquanto o Figueirense receberá o ABC em Florianópolis.

Se o Leão ganhar, pode comemorar sem se preocupar com o resultado do outro jogo em Santa Catarina.

Se o Vitória empatar ou perder, passa a depender que o Figueirense não ganhe em casa do ABC.

Vale lembrar que Paysandu e ABC não têm mais grandes pretensões, mas o time de Natal ainda tem algo a disputar, pois o líder de cada grupo do quadrangular jogará a final da Série C.

O ABC, com 11 pontos, está praticamente lá. No entanto, o Vitória ainda tem chance de tomar o primeiro lugar, embora seja improvável. Para isso acontecer, o Leão precisa ganhar, contar com uma derrota do ABC e tirar uma diferença de cinco no saldo de gols.

Ao todo, quatro times serão promovidos para a segunda divisão. Os outros dois sairão do grupo B, que tem Mirassol, Aparecidense, Botafogo-SP e Volta Redonda.