Saiba o que o Vitória precisa para se classificar no Baiano

A situação do Vitória no Campeonato Baiano é delicada. Em oitavo lugar, com apenas quatro pontos somados de 15 disputados, o rubro-negro lida com a ameaça de não classificar às semifinais do estadual pelo quinto ano consecutivo. Para ter chance de brigar pela taça, o Leão precisará mostrar as garras nas quatro últimas rodadas da competição.

Na quinta-feira (2), às 19h15, o Vitória recebe o Jacobinense, no Barradão. Depois, enfrentará ainda Atlético de Alagoinhas, Jacuipense e Barcelona de Ilhéus. É diante desses quatro adversários que o rubro-negro vai buscar a reabilitação.

A média para conseguir a classificação em quarto lugar é de 14,5 pontos. O cálculo é baseado nas edições de 2017 a 2022, período em que o Campeonato Baiano foi disputado com o mesmo sistema do atual.

Diante disso, o Vitória precisaria somar mais 10,5 pontos dos 12 possíveis de serem conquistados nas quatro rodadas que faltam. Ou seja, precisaria vencer os quatro jogos.

Os números servem apenas como uma base, mas não é possível afirmar que a escrita será a mesma na edição deste ano do estadual.

Neste momento, o Barcelona de Ilheús é o quarto colocado do Baiano 2023, com oito pontos. O Bahia lidera, com 12. Itabuna e Jacuipense ocupam o segundo e terceiro lugares, respectivamente, com 10 pontos cada.

Confira pontuação dos times que se classificaram em 4º lugar entre 2017 e 2022:

2022

Barcelona de Ilhéus - 14 pontos

2021

Atlético de Alagoinhas - 13 pontos

2020

Jacuipense - 15 pontos

2019

Vitória da Conquista - 15 pontos

2018

Bahia de Feira - 17 pontos

2017

Vitória da Conquista - 13 pontos