Saiba o que precisa acontecer para o Vitória classificar no Baiano

Pelo quinto ano consecutivo, o torcedor do Vitória chega à última rodada da fase classificatória do Campeonato Baiano fazendo conta. Mais uma vez, o Leão não conseguiu se garantir antecipadamente nas semifinais e vai para o jogo derradeiro ameaçado de eliminação.

Em 5º lugar, com 11 pontos, o Vitória não depende apenas das próprias forças para avançar e o CORREIO aponta quais são os cenários necessários para que o time comandado por Léo Condé consiga seguir brigando pela taça estadual. Vamos às contas?

Se o Vitória vencer o Barcelona de Ilhéus, domingo (26), no Barradão, chegará a 14 pontos e dependerá do tropeço de Jacuipense ou Itabuna, 3º e 4º colocados, respectivamente, para avançar. Basta que um deles se atrapalhe.

O Itabuna não pode vencer. Nesse caso, a equipe do interior continuaria com os 12 pontos atuais ou alcançaria no máximo 13 e seria ultrapassada pelo rubro-negro. O Dragão do Sul recebe o Bahia, no estádio Ribeirão, em Camacan. Todos os jogos da última rodada do estadual acontecem no domingo, às 16h. O tricolor lidera a competição, com 21 pontos, e já tem classificação garantida.

Se o Itabuna vencer o Bahia, o Vitória ainda assim tem outra brecha. O Jacuipense precisaria perder para a Juazeirense, no estádio Valfredão, em Riachão do Jacuípe. Nesse caso, Vitória e Jacuipense empatariam no número de pontos e de triunfos. O critério de desempate seguinte seria o saldo de gols. Atualmente o Leão leva a pior no quesito (3 contra 0) e precisaria superá-lo na rodada derradeira.

Os dois cenários acima são contanto com uma vitória do Leão diante do Barcelona de Ilhéus, mas o rubro-negro pode se classificar até mesmo com um empate. Nesse caso, o Itabuna precisa perder para o Bahia e o Bahia de Feira não pode vencer o Jacobinense, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana.

O elenco rubro-negro se reapresenta na tarde desta sexta-feira (24), na Toca do Leão, após a derrota por 3x2 para o Náutico, na noite de quinta-feira (23), no Barradão, pela Copa do Nordeste. Levando em consideração que o dia de hoje é principalmente destinado à recuperação física dos jogadores titulares, o técnico Léo Condé terá basicamente o treino de sábado (25) para ajustar o time com todo o elenco reunido.