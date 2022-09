Saiba o time preferido da rainha Elizabeth II, rei Charles III e outros membros da família real

A rainha Elizabeth II, falecida na quinta-feira (8), aos 96 anos, esteve presente em Copa do Mundo e Jogos Olímpicos, além de outros eventos esportivos. Ela gostava de futebol, porém, não é comum ouvir falar sobre para qual time torcia a monarca nascida no país que inventou o esporte.

Segundo o jornal inglês Daily Mirror publicou ontem, Elizabeth II era torcedora do West Ham, um clube mediano de Londres que nunca foi campeão inglês - mesmo o torneio nacional sendo disputado desde 1888.

Elizabeth nunca confirmou tal preferência, nem negou. Devido ao cargo que ocupava, ela preferia se manter neutra num assunto que desperta tantas paixões e movimenta tantas cifras na Inglaterra.

Atualmente, o West Ham disputa a Premier League e contratou recentemente o meia brasileiro Lucas Paquetá, nome certo da seleção brasileira na próxima Copa do Mundo, que começa em novembro, no Catar. Outro brasileiro no time é o lateral esquerdo Emerson, que é naturalizado italiano.

Já o filho de Elizabeth, o agora rei Charles III, seria mais um membro da família real a torcer para time modesto: o Burnley.

A descoberta ocorreu em 2012, durante um trabalho voluntário feito por Charles na localidade. Ele, no entanto, nunca confirmou. A diretoria do clube aproveitou a ocasião e o presenteou com um ticket vip para assistir a todos os jogos.

O Burnley, da cidade de mesmo nome, disputa atualmente a segunda divisão inglesa, após ter sido rebaixada na temporada passada. A equipe tem dois títulos da primeira divisão, conquistados em 1920-21 e 1959-60. Charles nasceu em 1948.

Já o príncipe William torce para o Aston Villa. Aqui não há dúvida. Ele é o mais ativo no futebol entre os membros da realeza e frequentava o estádio do time, o Villa Park, quando criança.

Chegou a afirmar que gostaria de ver o filho mais velho, George, jogando no Aston Villa futuramente. O menino tem 9 anos.

Com a ascensão de Charles ao trono, William se tornou o primeiro na linha sucessória do Reino Unido. A esposa dele, Kate Middleton, é torcedora do Chelsea.

William é também presidente da Football Association, a federação inglesa de futebol. O cargo é destinado a um membro da família real desde a década de 1930.

Por fim, o príncipe Harry nunca revelou sua preferência. O máximo que teria dito foi que “grande parte da família real torce para o Arsenal”, durante um serviço social que prestou na Nova Zelândia. Não revelou nomes, mas foi o suficiente para muita gente considerar que ele e a avó Elizabeth eram torcedores do clube.

Rainha foi a final de Copa do Mundo

Ainda no início de seu reinado, Elizabeth II esteve presente no estádio de Wembley, na final da Copa do Mundo de 1966, entre Inglaterra e Alemanha. Com o país-sede campeão (4x2, em uma partida marcada por polêmicas de arbitragem), a monarca entregou o troféu Jules Rimet a Bobby Moore, capitão da Inglaterra na ocasião.



Treze anos antes, a rainha havia participado da final da Copa da Inglaterra de 1953, uma das maiores finais do torneio de futebol mais antigo do mundo - vitória do Blackpool sobre o Bolton de virada por 4x3. Segundo a imprensa britânica, essa final é considerada como a primeira grande transmissão esportiva da TV. Na ocasião, mais de 10 milhões de espectadores acompanharam o título da competição.