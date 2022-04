Saiba o valor do salário de Fátima Bernardes no The Voice Brasil

Na semana passada, a Globo anunciou mudanças em seus programas. Na dança das cadeiras, Fátima Bernardes deixa o Encontro para apresentar o The Voice Brasil, e será substituída por Patrícia Poeta e Manoel Soares no matinal. O que deve sofrer uma mudança ainda mais drástica, no entanto, é o salário da comunicadora.

De acordo com o site Observatório da TV, Fátima vai receber R$ 400 mil por mês. Atualmente, ainda como comandante do Encontro, ela recebe cerca de R$ 1,5 milhão mensalmente. No The Voice Brasil, porém, Bernardes vai ganhar uma porcentagem de publicidade, o que pode considerar um aumento significativo nos ganhos mensais.

Quando a notícia foi divulgada, o nome de Fátima Bernardes ficou entre os mais comentados do Twitter. Em resposta a jornalista disse: "Quando deixei o Jornal Nacional, eu tinha uma meta que era trabalhar com entretenimento. Tinha feito 25 anos de jornalismo", disse. A apresentadora ainda comentou que com o Encontro manteve o "pezinho" no jornalismo, já que apresenta pautas importantes debates importantes durante o programa para o dia a dia, mas que queria focar no entretenimento.

"Agora, com a possibilidade de fazer o The Voice isso aconteceu. Eu estou muito feliz com o esse desafio", afirmou. Ela ainda comentou sobre o apoio dos fãs, que a acompanharam quando saiu do Jornal Nacional para o Encontro.

"Tenho o maior orgulho do que a gente construiu aqui. A gente vai comemorar dez anos e eu estou aqui até o fim de junho comemorando junto. Vai ser incrível para a gente celebrar", disse. "E depois começa uma nova década de Encontro. O programa permanece, vocês permanecem. É um programa necessário", completou