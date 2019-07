Saiba onde achar cosméticos naturais em Salvador

Singu Labs Marca possui linha completa para cuidados faciais e corporais, além de produtos específicos para lábios e óleos essenciais (@singulabs)

Alma Terra Com produção artesanal, marca soteropolitana investe em cosméticos orgânicos feitos por mulheres (@almaterra.ba)

Cheiro de Mato Criada em 2011 no Vale do Capão, na Chapada Diamantina, marca trabalha com com óleos essenciais orgânicos, argilas e ervas coletadas do precioso solo local (@cheiro_de_mato_)

Odé Cosméticos Criada por Fernanda Noronha, ano passado, marca de Salvador se destaca na produção de sabonetes artesanais (@odecosmeticos)

Hawá Perfumaria Empreendimento afrocentrado, de resgate às medicinas ancestrais de cuidado, a partir das plantas, das ervas, dos óleos essenciais, de toda terapêutica da natureza (@hawa_perfumenatural)

(Foto: Reprodução/ Instagram)

Seiva Cosméticos Cosméticos naturais artesanais com óleos essenciais inspirados na Chapada Diamantina. A marca não utiliza espécies de frutas e flores em extinção, e acompanha o processo de produção, extração e processamento de matérias-primas. Todos os produtos são cruelty free (@seivacosmeticosnaturais)

Uapé Autocuidado Criada por Laila Bouças e Caio Rubens, marca está dando os primeiros passos, após o fim da Menina Terra, marca que Laila mantinha com uma amiga desde 2015 (@__uape__)

Ewé Alquimias Empresa de cosmética natural que ensina pessoas a produzir seus próprios cosméticos através de elementos e técnicas ancestrais e matéria-prima encontrada no país(@monalisoares)

Natur Sense Craida por Paula e Sílvia, marca da Chapa Diamantina investe em produtos 100% naturais e vegetais, integrando em suas fórmulas: óleos e manteigas vegetais de alta qualidade, óleos essenciais, plantas medicinais e aromáticas, flores e sementes (@natursense_brasil)