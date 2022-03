Saiba onde assistir ao Oscar 2022; TNT e Globoplay transmitem cerimônia

A 94ª edição do Oscar será transmitida na televisão pelos canais pagos TNT e TNT Series. A cerimônia, que este ano deixa de ser transmitida na TV aberta, também será apresentada pelo Globoplay, com acesso liberado para não assinantes. A premiação acontece neste domingo (27) às 21h, e será conduzida em Hollywood pelas atrizes Regina Hall, Amy Schumer e Wanda Sykes.

Na televisão brasileira, terá apresentação de Aline Diniz e Michel Arouca, além da cobertura do tapete vermelho feita pela jornalista Carol Ribeiro. O ator Murilo Rosa apresentará o Esquenta TNT, programa que vai ao ar uma hora antes do início da cerimônia e trará imagens das estrelas no tapete vermelho, entrevistas exclusivas, participação de convidados. Na plataforma de streaming da Globo, a equipe de apresentadores e comentaristas do Oscar será composta por Maria Beltrão, que apresenta o programa Estudio I, da GloboNews, os humoristas Marcelo Adnet e Fábio Porchat, e a atriz Dira Paes.

Muitas expectativas rondam os filmes indicados à premiação organizada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. A lista pode consolidar o sucesso da Netflix na história do prêmio, já que a plataforma produziu muitos dos finalistas em várias categorias. Entre os longas indicados produzidos pelo serviço de streaming, destacam-se Ataque dos Cães, dirigido por Jane Campion, que é um dos favoritos para vencer na categoria de melhor filme. A Netflix ainda recebeu quatro indicações para Não Olhe para Cima, três para A Filha Perdida, duas para Tick, Tick… Boom!, uma para A Mão de Deus, uma para A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas, uma para A Sabiá Sabiazinha, uma para ​Audible, uma para Onde Eu Moro e mais outra para Três Canções Para Benazir – 27 no total, mais do que em qualquer outro ano.