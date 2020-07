Saiba onde assistir aos jogos das quartas de final do Nordestão

Chegou a hora de definir os semifinalistas da Copa do Nordeste 2020. Neste sábado (25), os oito times que se classificaram para as quartas de final entram em campo na disputa por vaga na próxima fase. Serão apenas quatro jogos, só de ida. Para assistir, há quatro opções de transmissão: YouTube, SBT, FoxSports e LiveFC. Somente o último mostrará todas as partidas, via streaming.

Os duelos serão entre times que pertenceram ao mesmo grupo: 1ºA x 4ºA, 2ºA x 3ºA, 1ºB x 4ºB e 2ºB x 3ºB. Pelo lado do A, o Fortaleza empatou com o Bahia em números de pontos, saldo e gols marcados, mas foi o líder por ter recebido um cartão vermelho a menos. Em terceiro, ficou o Botafogo-PB e, em quarto, o Sport. Já no grupo B, a ordem foi: Confiança, Ceará, Vitória, todos com 14 pontos, e Santa Cruz.

Fortaleza e Sport se enfrentam neste sábado (25) às 16h, no Barradão. No mesmo horário, em Pituaçu, o Ceará mede forças com o Vitória. Os vencedores se enfrentam em uma das semifinais.

Às 18h30, é a vez da partida entre Confiança e Santa Cruz no Joia da Princesa, em Feira de Santana. E, às 21h30, o Bahia recebe o Botafogo-PB em Pituaçu. Dessa casadinha sai a outra semifinal. Um Ba-Vi, portanto, só é possível na decisão.

As transmissões das semis e da final serão divulgadas à medida que os confrontos forem confirmados.

Transmissão das quartas de final:

16h Fortaleza x Sport - TV Jangadeiro (afiliada do SBT no Ceará), TV Jornal (afiliada do SBT em Pernambuco), YouTube e LiveFC

16h Ceará x Vitória - TV Aratu (afiliada do SBT na Bahia) e LiveFC

18h30 Confiança x Santa Cruz - LiveFC

21h30: Bahia x Botafogo-PB - FoxSports e LiveFC

Resultados da 8ª rodada:

Fortaleza 3x1 América-RN

Bahia 4x1 Náutico

Botafogo-PB 1x1 Vitória

Sport 1x1 Confiança

ABC 0x2 CSA

CRB 1x2 Ceará

River 0x1 Santa Cruz

Cancelado: Freipaulistano x Imperatriz

Classificação da fase de grupos: