Saiba onde assistir aos jogos das semifinais da Copa do Nordeste

A partir desta terça-feira (28), a final da Copa do Nordeste 2020 começa, finalmente, a ser desenhada. Às 21h30, em Pituaçu, Fortaleza e Ceará entram em campo para decidir o primeiro representante na grande decisão do torneio regional. E, na quarta (29), às 19h30, é a vez de Bahia e Confiança medirem forças, no mesmo estádio, para ver quem seguirá com chances de levantar a taça da competição.

Para assistir, aos jogos, há quatro opções de transmissão: YouTube, SBT, FoxSports e LiveFC. Todos exibirão o Clássico-Rei, que acontecerá pela primeira vez na história fora do território cearense. Nas quartas de final, o Fortaleza eliminou o Sport nos pênaltis, enquanto o Ceará derrotou o Vitória-BA por 1x0.

Encerrando as semis, o confronto Bahia x Confiança também passará nos quatro veículos, YouTube, SBT, FoxSports e LiveFC. O Esquadrão conquistou a vaga após bater o Botafogo-PB por 3x1. Já os sergipanos passaram nas penalidades pelo Santa Cruz.

A final acontecerá em dois jogos, que estão marcados para os dias 1 de agosto, às 16h, e 4 de agosto, às 21h30. As transmissões serão divulgadas à medida em que os confrontos forem confirmados.

Transmissão das semifinais:

Terça-feira (28), às 21h30: Fortaleza x Ceará - TV Jangadeiro (afiliada do SBT no Ceará), TV Jornal (afiliada do SBT em Pernambuco), YouTube, FoxSports e LiveFC

Quarta-feira (29), às 19h30: Bahia x Confiança: TV Aratu (afiliada do SBT na Bahia), YouTube, FoxSports e LiveFC