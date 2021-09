Saiba onde assistir às séries vencedoras do Emmy 2021

A Academia de Artes e Ciências Televisivas reconheceu os melhores do ano na TV no domingo (19), durante a 73ª edição do Emmy. Caso você ainda não tenha conferido um (ou mais) títulos vencedores, fique tranquilo: veja a seguir onde assistir às séries, minisséries e filmes para TV que foram premiados:

TED LASSO

Premiada em quatro categorias (melhor comédia, melhor ator para Jason Sudeikis e melhor ator e melhor atriz coadjuvantes para Brett Goldstein e Hannah Waddingham), Ted Lasso está disponível no Apple TV+ e conta a história e um técnico otimista que tenta salvar um time de futebol americano.



MARE OF EASTTOWN

Outra minissérie que fez sucesso no Emmy foi Mare of Easttown: disponível na HBOMax, que venceu nas categorias de Melhor Atriz em Minissérie, Melhor Ator Coadjuvante e Melhor Atriz Coadjuvante. Estrelada por Kate Winslet, o suspense acompanha uma detetive que tenta desvendar um homicídio em uma cidade pequena, onde todos os suspeitos são pessoas próximas a ela.



THE CROWN

A quarta temporada de The Crown foi a grande campeã da premiação do Emmy 2021: o drama sobre a Família Real Britânica levou os prêmios de melhor roteiro para o criador da série, Peter Morgan; melhor direção para Jessica Hobbs; melhor atriz coadjuvante para Gillian Anderson; melhor ator coadjuvante para Tobias Menzies; melhor atriz para Olivia Colman; melhor ator para Josh O'Connor; e melhor drama. A série está disponível na Netflix. O drama retrata a trajetória da Rainha Elizabeth II, com a quarta temporada destacando as tensões entre a rainha e duas figuras públicas nos anos 70 e 80: a Princesa Diana e a primeira-ministra do Reino Unido, Margaret Thatcher.



HACKS

Vencedora dos Emmys de Melhor Atriz em Comédia (Jean Smart), Melhor Roteiro e Melhor Direção, está disponível na HBOMax. A série conta a história de uma comediante polêmica que precisa se reinventar na carreira, com a ajuda de uma jovem roteirista com quem ela não consegue se entender.



O GAMBITO DA RAINHA

A minissérie estrelada por Anya Taylor-Joy levou o prêmio de melhor minissérie e está disponível na Netflix. A trama conta a história de uma órfã que persegue uma brilhante carreira no xadrez.



I MAY DESTROY YOU

A série criada, escrita, produzida e estrelada por Michaela Coel está disponível no HBO Max. I May Destroy You ganhou o prêmio de melhor roteiro em minissérie. A série conta a história de uma artista que tenta reconstruir sua vida após sofrer uma violência sexual.



HALSTON

Estrelada por Ewan McGregor, o vencedor na categoria de melhor ator em minissérie, Halston está disponível na Netflix. McGregor. Ele interpreta Roy Halston Frowick, um dos mais renomados designers da moda americana.



RUPAUL'S DRAG RACE

Nas categorias de Variedades, quem levou a melhor foi RuPaul’s Drag Race, ganhadora do prêmio de Melhor Reality Show Competitivo. A competição para coroar a Drag Queen Superstar dos EUA pode ser acompanhada pela Netflix.