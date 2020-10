Saiba onde assistir Brasil x Peru pelas Eliminatórias da Copa 2022

Após a TV Globo jogar a toalha e desistir da transmissão de Brasil x Peru, o confronto desta terça-feira (13) pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 irá passar no EI Plus, plataforma de streaming dos canais Esporte Interativo, às 21h (horário de Brasília).

Para assistir ao jogo, será necessário ter uma assinatura do Esporte Interativo Plus, com pacotes a partir de R$ 19,90 por mês. Para fazer a assinatura, é preciso entrar no site da plataforma: https://www.eiplus.com.br. A partida poderá ser assistida neste próprio endereço ou pelo aplicativo do EI Plus, disponível para iOs e Android.

Peru x Brasil