Saiba onde fica o primeiro restaurante suspenso do Nordeste

Conceito cada vez mais forte, ‘experiência’ é algo que vem sendo procurado pelo público em diversas áreas, principalmente turismo e gastronomia. Dentro dessa vertente, foi inaugurado na última quinta-feira (5), em Porto de Galinhas (PE), o Nave01, primeiro restaurante suspenso por um guindaste do Nordeste.

Quem escolhe almoçar ou jantar nele é elevado a uma altura de 20 metros para saborear o menu do chef pernambucano Erivan Santos. Em formato de nave, com 24 cadeiras, o restaurante é suspenso por um guindaste com segurança e sem sustos. A proposta é ter uma vista panorâmica e curtir a bela paisagem enquanto degusta a refeição.

