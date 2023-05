Saiba por onde andam os artilheiros do Bahia da última década

A briga pela artilharia do Bahia em 2023 tem Everaldo e Biel na liderança. O centroavante aparece ligeiramente à frente, com 10 gols marcados em 28 jogos disputados (média de 0,36 por partida). Já o camisa 11 balançou as redes rivais 8 vezes em 27 duelos (média de 0,30). E Jacaré, um dos remanescentes de 2022, fecha o top 3, com 6 gols em 27 confrontos (média de 0,22).

Você lembra quem foram os goleadores do Esquadrão nas últimas 10 temporadas? Sabe por onde andam? Há jogadores espalhados pelo Brasil, Colômbia, Arábia Saudita e Japão, confira.

2022: Hugo Rodallega

O centroavante terminou a temporada 2022 com 13 gols pelo Bahia em 38 jogos (média de 0,34 por jogo). Em janeiro deste ano, Rodallega foi anunciado pelo Santa Fé, time de seu país, a Colômbia. Até aqui, entrou em campo em 21 partidas, com 7 gols marcados (média de 0,33).

Rodallega fez 13 gols pelo Bahia no ano passado

(Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia)

2021, 2020 e 2019: Gilberto

Ídolo do Bahia, Gilberto é um dos maiores artilheiros da história do clube, com 83 gols em 189 partidas disputadas. Não à toa, foi o goleador tricolor em três temporadas seguidas: 2019, com 29 gols em 58 jogos (média de 0,5); 2020, com 19 gols em 50 jogos (0,38) e 2021, com 26 gols em 56 jogos (0,46). Os outros 9 gols dele pelo clube foram marcados na primeira temporada, em 2018.

Depois de deixar o Esquadrão, Gilberto atuou pelo Al Wasl, dos Emirados Árabes, no ano passado. Em 2023, foi anunciado pelo Cruzeiro. Pela Raposa, disputou 17 jogos e marcou 6 gols (média de 0,35).

Gilberto foi o goleador do Bahia em três temporadas seguidas

(Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia)

2018: Edigar Junio, Zé Rafael e Vina*, com 13 gols cada

O Bahia teve, oficialmente, dois jogadores empatados na artilharia da temporada 2018: Edigar Junio e Zé Rafael, com 13 gols cada. O atacante precisou de menos jogos para atingir a marca: 54 partidas (média de 0,24 gol por jogo), enquanto o meia disputou 68 duelos (0,19).

Outro jogador também colocou a bola no fundo da rede 13 vezes naquele ano: Vinícius. Mas uma das partidas em que o meia fez gol foi o Ba-Vi da pancadaria. Depois de marcar, Vina comemorou com dança, e uma briga generalizada se iniciou. O Vitória ficou sem atletas suficientes em campo, já que teve cinco expulsos, e o tricolor foi declarado vencedor por W.O - no campo, o clássico estava 1x1. Assim, oficialmente, Vina terminou com 12 gols.

Hoje com 32 anos, Edigar Junio é um dos destaques do V-Varen Nagasaki, da segunda divisão do Japão. Na atual temporada, ele disputou seis jogos e marcou um gol. Antes de chegar à equipe, o atacante atuou por outro time do país, o Yokohama Marinos, em 2019 e 2020.

Já Zé Rafael foi vendido pelo Bahia ao Palmeiras no fim de 2018 e segue no Verdão até hoje, aos 29 anos. Em 2023, o meia participou de 24 partidas, sem gols feitos.

Vina, por sua vez, chegou ao Grêmio neste ano, depois de passar por Ceará e Atlético-MG. Com a camisa do tricolor gaúcho, disputou 21 jogos e anotou 4 gols.

Zé Rafael e Edigar Junio marcaram 13 vezes pelo Bahia em 2018

(Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia)

2017: Edigar Junio

Um ano antes, Edigar Junio já havia sido o artilheiro do Bahia. Em 2017, ele marcou 15 gols em 40 jogos com a camisa tricolor (média de 0,38 gol por partida). Foi dele o gol do título da Copa do Nordeste, no 1x0 contra o Sport, na Fonte Nova.

Edigar Junio foi o artilheiro do Bahia também em 2017

(Foto: Marcelo Malaquias/EC Bahia)

2016: Hernane Brocador

Hernane foi o artilheiro do Bahia na temporada 2016, com 21 gols em 46 jogos (média de 0,46 por partida). Depois de deixar o Esquadrão, ele teve passagem discreta pelo Grêmio. Em seguida, rodou por Sport, Confiança e Lemense, da Série A2 do Paulistão. No ano passado, foi anunciado pelo Brasiliense, time da Série D, onde está até hoje. Em 2023, disputou 13 partidas e marcou três vezes (média de 0,23).

Hernane foi importante na campanha do acesso na Série B 2016

(Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia)

2015: Kieza

Kieza foi um dos destaques do Bahia em 2015. Ele marcou 29 gols em 50 jogos naquele ano, uma média de 0,58 por partida. Desses gols, 14 aconteceram pela Série B do Campeonato Brasileiro, fazendo o centroavante terminar na vice-artilharia da competição.

O atacante estava emprestado ao Esquadrão pelo Shanghai Shenxin, da China. No início de 2016, foi comprado pelo São Paulo, mas ficou pouco tempo no clube. Dois meses depois, foi anunciado como reforço do Vitória. Ele ainda teve passagens pelo Botafogo, Fortaleza e Náutico até chegar ao Brasiliense nesta temporada. Disputou 9 jogos e ainda não fez gol.

Kieza fez 29 gols pelo Bahia em 2015

(Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia)

2014: Anderson Talisca

Revelado pelo Bahia, Anderson Talisca deixou a equipe no meio de 2014, durante a pausa do Campeonato Brasileiro para a Copa do Mundo. O meia era, naquele momento, o goleador do time, com 8 gols em 30 jogos (média de 0,27 por partida). O Esquadrão, que havia sido campeão baiano, fez um resto de temporada ruim e acabou rebaixado à Série B. De quebra, Talisca continuou sendo o artilheiro da equipe, mesmo com a ida para o Benfica em julho.

Em 2016, o jogador foi emprestado pelo clube português ao Besiktas, da Turquia. Em seguida, o baiano passou pelo Guangzhou Evergrande, da China, até chegar ao Al-Nassr, da Arábia Saudita, em 2021.

Na atual temporada, Talisca esteve em campo 24 jogos e marcou 18 gols (média de 0,75). No mês passado, o time - que também tem o astro Cristiano Ronaldo no elenco - anunciou a renovação de contrato com o brasileiro, estendendo o vínculo até 2026.

Talisca foi campeão baiano em 2014

(Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia)

2013: Fernandão

Fernandão marcou época no Bahia em 2013, principalmente na luta contra o rebaixamento no Brasileirão. Emprestado pelo Athletico-PR, o centroavante atuou em 41 jogos com a camisa tricolor, marcando 18 gols (média de 0,.44). Mas não continuou no time para a temporada seguinte, apesar da vontade do clube - foi cedido pelo Furacão ao turco Bursaspor. No país, também defendeu o Fenerbahçe, além de passar pelo Al-Wehda, da Arábia Saudita.

Em 2019, Fernandão voltaria ao Bahia e com status de ídolo. Mas a expectativa se transformou em frustração, e o atacante rescindiu o contrato com o clube em setembro do ano seguinte, de forma amigável.

Em outubro de 2020, ele foi contratado pelo Goiás e se tornou um dos principais nomes da equipe até o fim da temporada. Porém, em fevereiro de 2021, o esmeraldino anunciou que o centroavante foi flagrado no exame antidoping. Ele teve que cumprir uma punição de dois anos e retornou ao futebol somente neste ano, contratado pelo Tombense em março. Já fez 8 jogos pela equipe mineira e marcou um gol.