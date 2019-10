Saiba por que Margareth Menezes ficou de fora da transmissão da festa da canonização

(Foto: Reprodução)

Margareth Menezes na primeira missa em louvor a Irmã Dulce em Roma

Quem esperou acompanhar pela TV a apresentação da cantora baiana Margareth Menezes na canonização de Irmã Dulce, no último domingo, no Vaticano, ficou frustrado por não ter visto a artista durante a transmissão ao vivo da cerimônia feita pelas redes de televisão que cobriram o evento. A falta de comunicação entre o cerimonial do Vaticano e a equipe das Obras Assistenciais de Irmã Dulce, responsável pela articulação dos detalhes da participação do Brasil na festa religiosa, acabou prejudicando a cantora baiana. Procurada pela coluna para saber o que aconteceu, a produção da cantora encaminhou, através da assessoria de imprensa, o video da artista cantando na Praça São Pedro. A produção garante que Maga se apresentou sim, só que pouco antes do inicio da transmissão da festa, e ainda sem a presença do papa Francisco na Praça São Pedro, quando muitas das cadeiras ainda estavam vazias. Confira abaixo o vídeo enviado pela produção da artista:

Troca de figurino

Margareth Menezes, anunciada como uma das atrações da cerimônia, também não pôde usar o vestido da estilista francesa Karine Fouvry que divulgou que usaria na apresentação. De acordo com a produção da cantora, a mudança de figurino foi uma exigência do protocolo do Vaticano que, somente no sábado, durante o ensaio da apresentação da artista, informou que o traje deveria ser preto. Foi então que a equipe de Maga teve que sair às pressas para comprar um novo modelo para a cantora.



Pretinho básico

Já ontem, segunda-feira, durante a primeira missa oficial em louvor a agora Santa Dulce dos Pobres, Margareth Menezes cantou ao lado do sanfoneiro pernambucano Waldônis, na Basílica Sant'Andrea della Valle, em Roma. Na ocasião a cantora usou um vestido e um blazer pretos conforme imagem enviada pela equipe do G1 e publicada nesta página.



Custo- benefício

A 15ª edição do Salvador Restaurant Week - que acontece entre os dias 18 de outubro e 10 de novembro - vai ganhar lançamento nesta quarta-feira (16), durante um happy hour, às 19h, no restaurante 33, no Salvador Shopping.



Champanhe na mesa

A exclusivíssima marca de champanhe francesa Perrier-Jouet vai fazer uma apresentação para um grupo de convidados, com menu harmonizado com cinco de seus rótulos, na próxima sexta-feira (18), durante almoço no restaurante Chez Bernard.



Cores Vivas

Superfícies provisórias é o nome da exposição da artista Hemeh Passou que está em cartaz no Museu de Arte da Bahia (MAB) até 3 de novembro. De acordo com o texto de apresentação, assinado por Inês Linke, “a artista explora os estados físicos e qualidades da cor, assim como a permanência e resistência das camadas de tinta, criando objetos vazados e superfícies provisórias que subvertem a técnica da pintura; vestígios materiais, ao mesmo tempo orgânicos e sintéticos que afirmam a cor como meio plástico primordial”. A curadoria é de Daniela Steele e Inês Linke.

Obra da artista Hemeh Passos exposta no MAB

Puro Luxo

Com mais de 10 anos de experiência no segmento Business Luxury na Europa e Oriente Médio, a italiana Antonella Versace, proprietária da Casa Versace, no Santo Antônio Além do Carmo, vai falar sobre a Casa Versace, uma história familiar de sucesso para o design de hospitalidade intimista, no próximo dia 17, às 16h, na abertura da Semana Design Salvador, que acontece até o dia 20, no Espaço Colabore, no Parque da Cidade. O acesso é gratuito, mediante inscrição prévia no site www.semanadesignsalvador.com.br.

A italiana Antonella Versace comanda a Casa Versace no Carmo

3 X 4 GENTE BOA

Bernardo Chezzi é especializado em Direito Imobiliário

A sala de aula sempre foi um lugar familiar para Bernardo Chezzi. O baiano, que flertou com a profissão de DJ e deu aulas particulares para jovens quando ainda era adolescente, chegou a cogitar a carreira acadêmica, mas percebeu que poderia conciliá-la com a profissão de advogado que escolheu. Especializado em Direito Imobiliário, ele hoje coordena um curso nessa área, na Faculdade Baiana de Direito, que está formando sua 11ª turma. Fundador do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário (Ibradim) - entidade presente em 22 estados - onde atualmente é vice-presidente - Chezzi tem a poesia como hobby. Seu primeiro livro foi publicado quando ainda tinha 18 anos. Desde então não parou mais de escrever. Hoje, usa as redes sociais para divulgar sua obra. Recentemente lançou o primeiro programa de usucapião extrajudicial gratuito para pessoas carentes, promovendo a regularização da casa própria sem custos para quem precisa. “Esta é a era da cooperação, do compartilhamento de espaços, da economia colaborativa”, diz.

Mais +

As 60 vaquinhas da campanha CowParede espalhadas pelos mais diversos espaços da cidade deram um colorido especial a capital baiana. As obras, assinadas por artistas baianos, além de trazer ainda mais alegria a cidade, tem aproximado os autores do público. Isso porque muitos destes artistas não têm espaço em galerias nem museus da cidade. Muito bacana!



Menos –

A Record foi a única emissora brasileira a ignorar a canonização de Irmã Dulce, assunto que foi manchete em todos os veículos do país já que a baiana é a primeira santa nascida no Brasil. Embora se conheça os motivos, bom lembrar que a cerimônia no Vaticano recebeu representantes de diversas religiões. Pegou mal!