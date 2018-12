Saiba quais foram as celebridades mais buscadas no Google em 2018

Se você está esperando por Anitta, Wesley Safadão, ou Ivete Sangalo talvez se surpreenda com a lista liberada pelo Google nesta quarta (12). Em 2018 quem esteve mesmo no centro da atenção dos brasileiros foi o ator Sylvester Stallone e a razão disso pode ser por conta de algumas fake news. Os dados mostram que o ator disparou nas buscas justamente na época que começaram a divulgar que ele estaria com câncer em estágio terminal. Algumas notícias até anunciavam a morte de Satallone.

Em segundo lugar aparece a drag queen e cantora Pabllo Vittar que explodiu este ano com seu novo disco, Não Para Não, além de uma série de parcerias com cantores nacionais e internacionais como Charli XCX, Lali, Alice Caymmi, Niara e Até Lucas Lucco. Pabllo também acabou sendo um dos maiores alvos de fake news, principalmente durante o período das eleições o que pode ter contribuído para que seu nome tenha sido o segundo mais buscado de 2018.

MC Loma aparece logo após a drag. A adolescente foi sucesso no carnaval deste ano, mas ao longo do ano acabou sendo o centro de algumas polêmicas. A jovem teve shows cancelados após intervenção do Ministério Público por não frequentar a escola e ainda está em disputa judicial com seu antigo empresário, com quem tem uma dívida milionária.

Veja lista completa:

Sylvester Stallone

Pabllo Vittar

MC Loma

Meghan Markle

Roger Waters

Letícia Almeida

Douglas Sampaio

Tata Amaral

Cristiane Machado

Priscila Tossan