Saiba quais foram as punições de Natália após barraco em festa do BBB 22

Após uma noite movimentada na casa, com barracos que podem ter separado de vez o grupo das "comadres", Natália precisou ter sua atenção chamada mais de uma vez pela produção do BBB 22. Pela tarde, ela passou por consulta com a psicóloga.

A briga, que começou com uma DR envolvendo Jessilane e Lina, terminou com uma crise de choro e descontrole de Natália, que descontou a frustração em objetos da casa.

Confira consequências:

Perda de estalecas

A sister bateu e chutou várias vezes a porta do banheiro do quarto grunge. Mas a punição só veio quando a mineira pegou uma cadeira da cozinha e a jogou no chão. No telão do cômodo, então, apareceram os dizeres: Natália. Atenção: -100 -100 estalecas . A sister perdeu 200 moedas.

Proibição de álcool

Pela primeira vez no BBB 22, uma participante foi impedida de continuar bebendo. Isso aconteceu depois que Natália teve uma crise de choro, e afirmou que queria continuar bebendo. A equipe do reality interviu (ver foto acima).

Após a situação, os brothers ajudaram a mineira a ficar sóbria. Após Natália pedir um copo de cerveja, Eslovênia a serviu com um copo de refrigerante, afirmando que estava batizado.

A produção não informou se a proibição vale para as próximas festas e dinâmicas com álcool.