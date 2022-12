Saiba quais foram as séries mais procuradas no Google

O Google divulgou a lista das as produções de streaming que dominaram o ano na plataforma de pesquisas no Brasil e no mundo. Confira, a seguir:

Top 10 Brasil.

1) Sandman (Netflix)

2) Euphoria (HBO)

3) Dahmer: Um Canibal Americano (Netflix)

4) The Boys (Prime Video)

5) Cavaleiro da Lua (Disney+)

6) Bom Dia, Verônica (Netflix)

7) Rebelde (Netflix)

8) Heartstopper (Netflix)

9) A Casa do Dragão (HBO)

10) Stranger Things 4 (Netflix)

{youtube fUg4xE-7LyM]

Agora o Top 10 Mundo:

1) Euphoria (HBO)

2) A Casa do Dragão (HBO)

3) Cavaleiro da Lua (Disney+)

4) Bem-Vindos à Vizinhança (Netflix)

5) Inventado Anna (Netflix)

6) Dahmer (Netflix)

7) The Boys (Prime Video)

8) All of Us Are Dead (Netflix)

9) Sandman (Netflix)

10) Heartstopper