Saiba quais os quatro tipos de temperamento e como os artistas respondem a eles

Segundo Hipócrates (460 - 377 aC), temos quatro tipos de temperamento: colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Este estudo sofreu avanço com a psicologia contemporânea. Num exercício de reflexão, vamos divagar e direcionar temperamento e artista.

Temperamento Colérico – Mandão, impetuoso e líder. Sente emoção de forma intensa, reage rápido às situações e costuma guardar rancores. Iberê Camargo (1914 – 1994): como artista aglutinou os elementos formais da pintura em torno de ideias e ações. Nasceu em Restinga Sêca (RGS) em 1914. Viveu a maior parte do seu tempo no Rio de Janeiro. Usava para sair com um revólver até que no bairro de Botafogo, por motivos banais, matou o engenheiro Sérgio Alexandre Esteves Areal, de 32 anos em 1981. Depois desse fato foi muito hostilizado no Rio pelo público, marchands, colecionadores e críticos de arte. Mudou-se para Porto Alegre em 1982 para evitar retaliações. No retorno a Porto Alegre, fez as séries de carreteis e os ciclistas, com grande competência. O crime prejudicou muito sua carreira.

Temperamento Sanguíneo – Alegre, comunicativo e despreocupado. Sente emoções momentâneas de forma intensa, reagindo sem pensar e pagando consequências. Oscila a cada momento, mas seu bom coração cativa e apaixona. Rubem Valentim (1922 – 1991): pensamento ordenado, coerente, reflexivo e muito cuidadoso com sua obra. Inteligente e intuitivo, tinha como referência o universo religioso do candomblé, as ferramentas de culto, estruturas de altares e símbolos dos orixás.



Temperamento Melancólico – Pensador criativo e pessimista. Sente emoção de forma intensa, é lento para reagir às situações e costuma remoer mágoas. Alfredo Volpi (1896 – 1988): tinha uma pintura refinada, repleta de memórias, onde ele se reconhecia em forma, linha e cor. Uma pintura contemplativa, tonal que se socorria dela mesma. Volpi tirava de um retângulo um triângulo formando uma bandeirinha e em associações, permutações, fez seu universo único. Talvez seja o maior colorista do Brasil.

Temperamento Fleumático - Controlado, equilibrado e passivo. Sente emoções de forma fraca, é lento para reagir às situações e não guarda rancores. Arcângelo Ianelli (1922 – 2009) (foto): nasceu e morreu em São Paulo. Sua pintura de cores depuradas e a abstração são coisas das produções do artista. Por seu temperamento introspectivo, fazia da cor e da técnica seus grandes aliados. Ainda nos anos 70 aparecem seus quadrados e os retângulos monocromáticos cujas simplificações se tornariam sua obra registrada. A cor/luz exerceu um extraordinário fascínio e desafio de uma vida inteira.