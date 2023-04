Saiba quais reforços podem defender o Bahia na Copa do Brasil

O Campeonato Baiano ficou para trás e a partir de agora o foco do Bahia estará na Copa do Brasil e no Brasileirão. Na próxima terça-feira (11), o tricolor enfrenta o Volta Redonda pela terceira fase da Copa do Brasil e o time pode ter novidades em campo.

Os três jogadores anunciados pelo Esquadrão para o restante da temporada já estão regularizados, mas apenas dois estão liberados para jogar a Copa do Brasil.

Vitor Hugo e Ademir poderão entrar em campo durante o duelo no estádio Raulino de Oliveira, no Rio de Janeiro já que não atuaram nas primeiras fases da competição. O primeiro estava fora do Brasil, no Trabzonspor, da Turquia. Já o atacante defendia o Atlético-MG que, por estar na Libertadores, só entra na Copa do Brasil a partir da terceira fase.

Por outro lado, o meia Thaciano está fora. O jogador defendeu o Grêmio na partida contra o Ferroviário, pela segunda fase, e por isso não pode disputar a competição por outra equipe.

A reestreia de Thaciano com a camisa do Bahia deverá ocorrer no dia 15 de abril, contra o Red Bull Bragantino, pela primeira rodada da Série A. A partida será no estádio Nabi Abi Chedid, às 18h30.

Vale lembrar que além de Ademir e Vitor Hugo, o Bahia tem mais dois reforços na Copa do Brasil. O meia Yago Felipe e o atacante Arthur Sales estão à disposição para o torneio. A dupla ficou fora das finais do Campeonato pois não estava inscrita no estadual.

Após a conquista do Baianão, o elenco tricolor ganhou três dias de folga. O time volta aos trabalhos na próxima quinta-feira (6), quando iniciará os preparativos para o primeiro jogo contra o Volta Redonda.