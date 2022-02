Saiba quais são as estreias de março na Netflix

A Netflix divulgou quais são as estreias de março no serviço. Entre os destaques, está a série documental 3 Tonelada$: Assalto ao Banco Central, que chega no dia 16. A produção investiga um dos mais impressionantes assaltos que já ocorreu no Brasil. Em 2005, ladrões cavaram um túnel até o Banco Central do Brasil em Fortaleza, levando mais de 160 milhões de reais. A série tem depoimentos inéditos.

A segunda temporada de Bridgerton chega dia 25. A série é baseada no livro de Julia Quinn e é uma criação de Shonda Rimes, responsável por produções como Grey's Anatomy e Scandal. Bridgerton mergulha no mundo sensual, luxuoso e competitivo da alta sociedade londrina do início do século 19. Na época, a família Bridgerton, composta por oito irmãos, se esforça para lidar com o mercado de casamentos, bailes suntuosos e palácios aristocráticos.

Heróis também ganham novos episódios. Na sétima temproada de The Flash (dia 3), Eva continua a atormentar a Equipe Flash. Barry faz de tudo para criar uma Força de Aceleração artificial para recuperar seus poderes.

Na sexta temporada de Supergirl (dia 10), Kara se vê em uma situação perigosa e arrisca a própria vida para salvar a humanidade e deter Lex Luthor, que está sedento por poder.

Para os fãs de humor, a novidade é mais um espetáculo de Whindersson Nunes. Em 'É de mim mesmo' (dia 3), o humorista faz imitações e analisa diferentes culturas com sua visão única.

Adam by Eve: A Live in Animation (dia 15) é um anime que mistura live action e música nesta experiência onírica inspirada na história da Adão e Eva.

Veja abaixo a relação completa das estreias do mês

SÉRIES

Bridgerton - Temporada 2 (25/3/2022)

Ritmo Selvagem (2/3/2022)

Ninguém Pode Saber (4/3/2022),

Recursos Humanos (18/3/2022)

F1: Dirigir para Viver - Temporada 4 (11/3/2022)

Guardiões da Justiça (1/3/2022)

Imóveis de Luxo em Família - Temporada 2 (3/3/2022)

Queer Eye Alemanha (9/3/2022)

Guia Astrológico para Corações Partidos - Temporada 2 (8/3/2022)

The Last Kingdom - Temporada 5 (9/3/2022)

Top Boy - Temporada 2 (18/3/2022)

Light the Night - Parte 3 (18/3/2022)

Clima do Amor (20/3/2022)

Trinta e Nove (24/3/2022)

Era Uma Vez... Para Nunca Mais (11/3/2022)

The Flash - Temporada 7 (3/3/2022)

Supergirl - Temporada 6 (10/3/2022)

FILMES

O Projeto Adam (11/3/2022)

Sorte de Quem? (18/3/2022)

Caranguejo Negro (18/3/2022)

Naquele Fim de Semana (3/3/2022)

Contra o Gelo (2/3/2022)

Os Piratas: Em Busca do Tesouro Perdido (2/3/2022)

Minha Vida Incomoda Muita Gente (4/3/2022)

Os Olhos Negros de Marilyn (15/3/2022)

O Rei das Fugas (16/3/2022)

Homem-Aranha 3 (1/3/2022)

Crô em Família (7/3/2022)

Downton Abbey (14/3/2022)

Pequena Grande Vida (30/3/2022)

DOCUMENTÁRIOS E ESPECIAIS

3 Tonelada$: Assalto ao Banco Central (16/3/2022)

Whindersson Nunes: É de mim mesmo (3/3/2022)

Diários de Andy Warhol: Minissérie (9/3/2022)

Sobrevivendo ao Paraíso: Contos de Famílias (3/3/2022)

CRIANÇAS E FAMÍLIA

He-Man e os Mestres do Universo - Temporada 2 (3/3/2022)

Transformers: BotBots (25/3/2022)

Mighty Express - Temporada 6 (29/3/2022)

Chip e Potato - Temporada 3 (8/3/2022)

Senninha na Pista Maluca: Temporada 2 (2/3/2022)

ANIME

Adam by Eve: A Live in Animation (15/3/2022)